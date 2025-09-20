Loreto, il giallo del garage. Morto a terra nel sangue. Si indaga per omicidio

C’era una persona riversa nel sangue nel loro box auto. La coppia di conviventi, Anna e Matteo, ha lanciato l’allarme. "Carabinieri, c’è un cadavere nel nostro garage". La chiamata al 112 è suonata proprio così nella tarda mattinata di ieri. I carabinieri sono arrivati in via Altotting, alla periferia di Loreto: nel garage c’era un uomo, a pancia in giù, immerso nel sangue. Si tratta di un 45enne, Alex Ettore Sorrentino, di Castelfidardo: due giorni prima era stata denunciata la scomparsa da parte della fidanzata.

Scena raccapricciante. L’uomo aveva lesioni alla testa, confermate soltanto ore dopo attraverso l’ispezione cadaverica eseguita dai militari del Sis che hanno fatto ingresso nella palazzina verso le 16. I proprietari del garage e dell’appartamento del piano superiore sono coloro che hanno dato l’allarme. I carabinieri hanno poi ascoltato molte altre persone, in primis alcuni residenti in quella palazzina per raccontare eventuali particolari utili ai fini delle indagini.

La morte risalirebbe proprio a un paio di giorni prima del ritrovamento del corpo e la vittima non sarebbe riconducibile al contesto familiare della coppia di origine pugliese, che vive in quella palazzina da alcuni anni. La perquisizione è scattata sia nell’abitazione dei due, che ovviamente nel box al quale si può accedere con le chiavi attraverso la saracinesca esterna che dà sulla strada e dall’interno. Non ci sarebbero segni di effrazione. Di fronte al box è rimasta parcheggiata la Fiat 500 di proprietà della donna, isolata dai nastri come tutta l’area. Sul posto, oltre ai carabinieri del Reparto Operativo e della Sezione investigazioni scientifiche, ha compiuto un primo sopralluogo anche il pubblico ministero Andrea Magi della Procura di Ancona e poi il medico legale. Sono state controllate anche le parti esterne e interne dello stabile (corridoi, scale, marciapiede, strada) alla ricerca di tracce ematiche, magari micro, che possano indicare un eventuale percorso compiuto dell’ipotetico omicida.

Gli interrogativi sono tanti: l’uomo potrebbe essere deceduto altrove e portato lì da qualcuno, oppure la morte sarebbe avvenuta proprio nel box. Ma, appunto, non si conosce la mano del killer né il movente del delitto. È calato il silenzio in via Altotting ieri pomeriggio, i vicini di casa si portano le mani alla bocca: "Non avremmo mai pensato di assistere a una cosa simile oggi. Siamo sconcertati. Come ci è arrivato lì quel corpo? Non abbiamo davvero parole", dicono alcuni residenti nella palazzina speculare di fronte a quella in cui è stato ritrovato il cadavere. Ma nessuno ha sentito rumori o visto movimenti sospetti.