L’Orlando Furioso rlietto da Mercadini

Come sarà la rappresentazione dell’Orlando Furioso dell’artista cesenate Roberto Mercadini? L’appuntamento è stasera alle 21 al Teatro Rasi di Ravenna, nell’ambito de ’La Stagione dei Teatri’. Lo spettacolo nasce da una fascinazione di Mercadini per il poema cavalleresco di Ludovico Ariosto, un libro pieno di logica, di raziocinio e di sfavillante lucidità. Lo scrittore romagnolo accetta la sfida di raccontare e interpretare questo testo labirintico con una narrazione teatrale che lo vede protagonista di un monologo in cui rende omaggio all’estro e alla fantasia che caratterizzano l’Orlando Furioso. Lo spettacolo è prodotto da Sillaba ed è scritto e diretto da Mercadini

Biglietti in vendita su www.ravennateatro.com e presso la biglietteria del Teatro Alighieri. Info: 0544-249244. Ingresso intero 15 euro e 12 euro per abbonati a ’La stagione dei teatri’.