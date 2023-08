L’Ortazzo e Ortazzino Nei bilanci della società le prove del diniego alla possibile edificazione

di Carlo Raggi

A ben leggere le scarne note integrative ai bilanci annuali della Immobiliare Lido di Classe dal 2017 al 2021 balza evidente una duplice prova documentale: da una parte a favore di quanto sostenuto pochi giorni fa dal sindaco Michele De Pascale (nella sua risposta all’intervento, definito "infamante", del consigliere Ancisi) ovvero che è sempre caduta nel vuoto la richiesta della società proprietaria dei 480 ettari dell’Ortazzo e Ortazzino di trasformare la classificazione dell’area agricola da area C del Parco del Delta a zona di Pre-Parco e dall’altra (per una sorta di eterogenesi dei fini) indicativa di una modalità espositiva societaria non aderente al vero circa il contenuto di ciò che il codice civile definisce ‘comunicazione sociale’.

Per spiegare il tutto occorre fare riferimento anche ad altri documenti che il Carlino ha potuto consultare così da approfondire il complesso argomento riaffiorato a mezzo secolo di distanza dalle prime polemiche, tacitate dagli interventi della magistratura e della Giunta di Aristide Canosani. Si tratta della delibera con cui il Consiglio provinciale il 22 luglio 2008 (presidente della Provincia Francesco Giangrandi) respinse (con l’astensione del centro destra) le osservazioni presentate dalla Immobiliare Lido di Classe alla proposta di variazione del Piano territoriale della Stazione ‘Pineta di Classe e Salina di Cervia’ all’interno del Parco del Delta, e di altri atti amministrativi. Andiamo con ordine. Nelle note ai bilanci, che sono strumenti di comunicazione ai soci, la società dopo aver sottolineato di essere proprietaria di 480 ettari ricompresi, a partire dagli anni 80, nel territorio del Parco del Delta scrive testualmente, e ogni anno in modo identico: alle "osservazioni presentate nell’agosto del 2006 da parte della società alla Provincia di Ravenna con le quali si richiede di ritornare alla classificazione di pre-parco per l’area agricola eliminando la conformazione preposta in Zona C di protezione ambientale" è "seguita una proposta di accordo di programma in corso di esame da parte delle amministrazioni" interessate. "Nel corso dell’esercizio 2018 purtroppo non sono proseguite le attività dirette alla valorizzazione dell’area di proprietà". Analoga frase è ripetuta, si diceva, nelle note degli anni successivi col solo mutamento dell’anno: un documento che conferma come fino all’ultimo bilancio depositato (2021) nulla sia cambiato rispetto al 2006. Ma a questo punto va scoperto l’altro lato della medaglia: ovvero che la seconda parte dell’affermazione contenuta nella nota ai bilanci non risponde a realtà. Nel senso che mai alcun accordo di programma scaturì dalle osservazioni presentate e mai quindi un tale accordo fu preso in esame dalle "amministrazioni preposte".

La prova sta nel fatto che negli archivi del Comune come in quelli della Provincia non v’è alcun atto in proposito, nessun atto relativo a una qualsivoglia ‘proposta di accordo’. Invece negli archivi della Provincia c’è la delibera con cui, si è detto, il consiglio bocciò le due osservazioni della Immobiliare finalizzate, la prima "a classificare l’area immobiliare come area contigua" al Parco e la seconda "a eliminare la previsione di acquisto" da parte del Comune o del Parco o quanto meno a prevedere "una scadenza per tale vincolo di acquisizione da parte della pubblica amministrazione". Bocciatura che la Regione ‘vidimò’. Confrontando questi atti con il contenuto delle note ai bilanci balza evidente, oltre al già indicato contrasto con la realtà, anche una omissione nella comunicazione ai soci, quella cioè relativa alla bocciatura delle due osservazioni. A margine c’è da dire come la Immobiliare Lido di Classe nell’ultimo ventennio (indipendentemente dall’esito) non abbia neppure mai presentato (legittima) richiesta al Comune di equiparazione dell’area Ortazzo e Ortazzino come ‘cintura verde’ e quindi di prevederne la cessione al Comune a fronte di edificabilità in altre aree, come accade ad esempio per tutti i grandi interventi urbanistici, ad esempio la Darsena.

Commenta il sindaco: "Non posso che rilevare la totale rispondenza fra quanto emerge dalla documentazione e quanto nei giorni scorsi ho sostenuto sul mio onore e cioè la totale estraneità dell’Amministrazione comunale a contatti, palesi o sotterranei, non finalizzati all’acquisto dell’area, con la società proprietaria dell’Ortazzo e Ortazzino, come invece sostenuto in modo obbrobrioso da qualcuno. Voglio ribadire che grazie a una lunga serie di interventi, della magistratura, della Giunta degli anni 70, delle sentenze di Tar e Consiglio di Stato, delle norme nazionali e regionali a partire dagli anni 80, la tutela dell’area dell’Ortazzo e Ortazzino è totale e tale resterà. E gradirei aggiungere che il certificato di destinazione urbanistica allegato al contratto di compravendita è la semplice documentazione storica dello stato delle cose nell’area e i riferimenti sono alle costruzioni risalenti a decenni orsono e alle strade realizzate negli anni 70".