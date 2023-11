L’Ortazzo-Ortazzino. Cordata di Ente Parco,. Regione e Comune per riscattare l’area

Il Parco del Delta del Po avvierà l’azione di riscatto per acquisire la proprietà dell’Ortazzo e Ortazzino (quale azione ‘riparatoria’ per il mancato esercizio del diritto di prelazione, poi lo vedremo in dettaglio), nei confronti della Cpi Real Estate Italy, ovvero la società che all’inizio dell’anno è diventata proprietaria della vasta area avendola acquistata dalla Immobiliare Lido di Classe. La decisione è stata assunta congiuntamente dall’Ente Parco, dalla Regione e dal Comune di Ravenna. Di più: il Comune di Ravenna ha già messo in bilancio la somma di 97mila euro che andranno ad aggiungersi ai 225mila euro della Regione e agli 87mila euro dell’Ente Parco, fino a formare la somma complessiva di 437 mila che verrà messa sul piatto dell’azione di riscatto. La somma è inferiore a quella pagata un anno fa dalla Cpi Real Estate Italy per il semplice motivo che il diritto di prelazione (e ora l’azione di riscatto) avrebbe potuto essere esercitato solo sulle aree (per complessivi 410 ettari) che rientrano nei settori A e B del Parco, ovvero di riserva integrale e generale orientata e non anche sulle aree di protezione, indicate con la lettera C, che nella zona dell’Ortazzo e Ortazzino sono rappresentate da 72 ettari. Si tratta di terreni che al catasto sono indicati come seminativi. Sottolinea innanzitutto il sindaco Michele De Pascale: "Voglio che sia chiaro a tutti: l’atto che il Parco andrà a notificare alla proprietà riguarda il contratto di compravendita intercorso fra la fine del 2022 e l’inizio di quest’anno. Non c’entra nulla il contratto preliminare che è stato firmato a settembre fra la stessa Cpi Real Estate e la società Gobbino srl di Tresigallo, contratto in cui il valore dell’area compare praticamente raddoppiato, giungendo a un milione e 60mila euro". Evidentemente al sindaco preme chiarire come siano destinate a cadere nel vuoto annunciate iniziative di segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti per asserito sperpero di denaro pubblico.

La decisione di Parco, Regione e Comune, già preannunciata in termini generali un mese fa dall’assessore regionale Barbara Lori, è conseguente alla valutazione fatta da uno staff di legali che ha ritenuto percorribile la strada dell’azione di riscatto a fronte della individuazione di vizi nella procedura di notifica al Parco del Delta (da parte di Cpi Real Estate) della volontà di vendere, così da far scattare il termine per l’esercizio del diritto di prelazione da parte del Parco stesso. Diritto di prelazione che è attivabile entro tre mesi dalla notifica (19 ottobre 2022) a norma dell’articolo 15 della legge quadro sui parchi, la 394 del 1991. Come è risaputo, quel diritto non fu attivato dall’Ente Parco soprattutto perché, come fu motivato, non erano stati reperiti fondi per dar corso alla procedura e, quindi, acquisire l’area. Ora cosa accadrà? Ci sono due tipi di richiesta di riscatto: una volontaria e l’altra giudiziale. Con la prima si notifica all’acquirente (e attuale proprietario) l’azione di riscatto con l’offerta della somma (in questo caso 473mila euro); con la giudiziale si ricorre direttamente al giudice con citazione della controparte. Potrebbe scattare la prima procedura ben tenendo presente che dall’altra parte vi potrebbe essere resistenza e quindi scatterebbe subito lo scenario giudiziario, con i vari gradi di giudizio. E’ opportuno evidenziare che nel contratto preliminare in atto fra Cpi Real Estate e la Gobbino srl è ben indicato che fra le condizioni sospensive c’è quella relativa a un intervento giudiziale del Parco. Alla fine della procedura, le aree A e B diverranno di proprietà pubblica, eccezion fatta per l’area C. Sottolinea il sindaco: "Fin da ora esprimo la volontà di una acquisizione pubblica anche di questa area C e ribadisco la piena disponibilità del Comune a sostenere negli anni anche la manutenzione e la valorizzazione di tale area tanto importante, integrandola con il resto del patrimonio naturalistico del Comune, a prescindere che sia in gestione a Comune, Stato o Parco. Auspico che i soggetti protagonisti della vendita, avvenuta senza il rispetto dei diritti di prelazione, comprendano che l’azione di riscatto è totalmente corretta". E’ evidente l’orientamento del Comune di ritenere inopportuno ‘ingessare’ anche l’area C (le aree A e B sono comunqua inaccessibili) una volta che diventasse pubblica, ma di permetterne una razionale e limitata fruizione da parte degli appassionati della natura che già troverebbero al limitare dell’area un attrezzato punto di ritrovo.