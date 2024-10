L’orto di Slow Food a GiovinBacco. Gli studenti mostrano i loro prodotti

Il GiovinBacco, che andrà in scena a Ravenna da venerdì a domenica, sarà accompagnato quest’anno da un’iniziativa della scuola primaria ’Riccardo Ricci’, dove da oltre diciassette anni è presente un Orto Slow Food.

Sabato e domenica, infatti, l’orto di Slow Food si trasferirà a GiovinBacco, in cui i ragazzi e ragazze potranno mostrare il loro lavoro ai visitatori.

All’interno dello stand Slow Food Ravenna Aps, nella centralissima piazzetta Paolo Serra, sarà possibile trovare i prodotti del loro orto: dalle erbe aromatiche alla lavanda essiccata, alle patate raccolte al rientro a scuola dopo le vacanze e tanto altro.

Bambini, insegnanti, genitori e i nonni ortolani accoglieranno i visitatori del Giovinbacco e mostreranno loro la realtà dell’orto didattico che accompagna i bambini nel loro percorso di crescita, insegnando valori come la pazienza e l’attesa: il seme ha bisogno del suo tempo per diventare pianta e dare i suoi frutti. La natura in questo è grande maestra.

Sabato e domenica, dalle 16 alle 18, sono previsti anche dei laboratori Slow Food per i ragazzi. I partecipanti potranno incontrare, eccezionalmente, anche i salinari di Cervia che molto hanno da raccontare.

Poi, insieme ai nonni e alle maestre si prepareranno i vasetti di sale aromatizzato da portare a casa. Per prenotare bisogna scrivere una mail a info@slowfoodravenna.it, specificando il giorno in cui si intende partecipare, la fascia oraria e l’età del bambino/a.

Le fasce orarie sono due: dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18. Possono partecipare i bambini dai sei a dieci anni.

È previsto un piccolo contributo per partecipare al laboratorio.