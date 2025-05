L’ospedale di comunità di Russi. La sindaca: "Aperto coi primi pazienti"

"Con sei medici più il pediatra di famiglia, un numero che nonostante i pensionamenti siamo sempre riusciti a confermare, credo che possiamo considerare il nostro un Comune fortunato, che non ha problemi di carenza di medici – afferma la sindaca di Russa, Valentina Palli – tutti i cittadini, e i bambini, se vogliono possono avere il loro nel territorio. Abbiamo quattro medici e il pediatra nella casa della salute qui a Russi, un medico di famiglia a Godo e uno a San Pancrazio. E l’offerta di servizi sociosanitari del territorio si amplia".

In questi giorni è stato aperto l’Os.Co, l’ospedale di comunità, 20 posti letto con assistenza infermieristica nelle 24 ore, per ricoveri temporanei di pazienti dimessi dall’ospedale, per acuti o anche inviati dal medico di base, che debbono seguire terapie che richiedono assistenza e sorveglianza sanitaria.

"Abbiamo aperto con i primi pazienti – continua Palli –, pian piano saranno inseriti gli altri e a fine giugno la struttura sarà a regime. Il personale? L’Ausl ha già individuato infermieri, in servizio 24 ore, e il personale. Le prestazioni mediche sono in carico ai medici di famiglia". L’inaugurazione la faremo il 21 giugno. il passo successivo, tempo poche settimane sarà l’apertura del servizio di Neuropsichiatria infantile. Infine trasferiremo nella casa della salute i servizi sociali, così da agevolare il lavoro degli operatori sociosanitari e facilitare i cittadini, che trovano i servizi in un’unica sede".

L’Os.Co, l’ambulatorio e le attività di Neuropsichiatria infantile sono servizi interdistrettuali, il loro bacino di utenza va oltre la comunità russiana.

Gli interventi di adeguamento e ristrutturazione degli spazi per un valore di un milione di euro sono stati finanziati con i fondi Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Claudia Liverani