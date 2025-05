L’ospedale scende in piazza per la prevenzione

Le unità operative dell’ospedale di Faenza saranno in piazza del Popolo lunedì 26 maggio dalle 16 alle 20 per un pomeriggio interamente dedicato alla prevenzione. Al centro della piazza – o sotto i portici in caso di maltempo – saranno infatti presenti tanti banchetti quanti sono i reparti dell’ospedale, ciascuno dedicato a un singolo macroinsieme di azioni volte alla prevenzione: da quelle per la salute del cuore fino agli aspetti dedicati all’alimentazione, al benessere respiratorio o alle patologie legate al diabete. Ogni servizio metterà a disposizione dei cittadini cinque minuti per illustrare in modo semplice una patologia scelta, segmento seguito poi da uno spazio aperto alle domande dei faentini, come in una normale chiacchierata al centro della piazza.

Faenza, come molte altre città italiane, presenta vari profili di rischio sul fronte sanitario, legate innanzitutto all’invecchiamento della popolazione: un cittadino su quattro ha più 65 anni (gli anziani sono il doppio degli under-14). Nel distretto sanitario sono 15mila i fumatori tra i 18 e i 69 anni, e il numero di persone sedentarie è stimato in 26mila. Più del 44% della popolazione, infine, è in sovrappeso o è addirittura in condizione di obesità.

Dopo i saluti istituzionali delle 16 il primo reparto a prendere la parola sarà quello di Cardiologia, seguito poi dai colleghi di Salute mentale, Rianimazione, Chirurgia, Ematologia, Geriatria, Medicina interna, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Servizio dipendenze, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Oncologia, Pronto soccorso e Medicina d’urgenza, Radiologia, Gastroenterologia, Urologia, Dermatologia, Ginecologia, Consultorio, Medicina generale, Sanità pubblica, Riabilitazione, Diabetologia, Angiologia. In piazza saranno presenti varie associazioni impegnate nella prevenzione delle patologie fisiche e psicologiche, quali Fiori d’Acciaio, Ior, Sos Donna, Associazione Alzheimer, Amici della Cardiologia e varie altre.

Dalle 19 alle 20 la giornata si arricchirà con un aperitivo della prevenzione: rigorosamente analcolico, è stato messo a punto insieme alle dietiste dell’ospedale. A seguire è previsto intrattenimento musicale dal vivo con protagonisti proprio i medici del nosocomio faentino.

Filippo Donati