"L’ospedale va reso di nuovo appetibile"

"Le criticità del nostro ospedale, il Santa Maria delle Croci, non sono certo una novità. Nei mesi scorsi ho avuto modo di evidenziare pubblicamente le difficoltà che tutti i professionisti del settore, purtroppo, sono costretti ad affrontare ogni giorno. Quando il personale è numericamente carente, chi lavora è costretto a operare in condizioni difficili, come già sottolineato". Lo dice il vicesindaco con delega alla sanità Eugenio Fusignani, tenendo conto di quanto emerso dalla classifica di Newsweek che, sostiene, "conferma quello che molti già sanno: l’ospedale si trova indietro rispetto agli altri ospedali della regione e del paese. Ma la verità è che dietro questo piazzamento c’è molto più che un semplice numero. Le cause sono legate a anni di carenze strutturali e organizzative che non sono certo imputabili ai professionisti che, nonostante tutto, continuano a lavorare con dedizione". Le carenze di personale "e il sovraccarico del Pronto Soccorso sono solo alcune delle problematiche che, purtroppo, danneggiano non solo i pazienti, ma anche gli stessi operatori sanitari. La medicina territoriale, come sottolinea la Uilfpl, è un altro nodo cruciale che va risolto, non solo con maggiore finanziamento, ma con una visione a lungo termine che purtroppo sembra mancare. Per rilanciare il nostro ospedale, bisogna tornare a renderlo appetibile per i medici, per gli infermieri e personale sanitario, con una gestione mirata, investimenti adeguati e con un’ attenzione maggiore alla gestione delle risorse umane".