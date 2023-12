L’ossessione del giallo di Van Gogh raccontata da Sabrina Marin

Il Gruppo Archeologico Cervese organizza domani alle 17, presso la biblioteca, un appuntamento con Sabrina Marin, storica dell’arte, che racconterà la magia del giallo che ossessionava Vincent van Gogh. Il giallo cromo è stato così fondamentale nella produzione dell’artista olandese che, della casa di Arles al n. 2 di place Lamartine, ai famosi girasoli fino agli inquieti campi di grano, diventerà l’esclusivo protagonista dei suoi quadri, tanto da mettere in secondo piano i soggetti rappresentati. Sarà affascinante scoprire l’amore di Van Gogh per il giallo. “Supponiamo che io debba dipingere un paesaggio autunnale. Che differenza fa se lo concepisco come una sinfonia in giallo, e che il mio giallo fondamentale sia o no il giallo delle foglie? Tutto dipende, dal sentimento che provo dell’infinita varietà di toni di un’unica famiglia", scrisse l’artista.