L’ossessione del possesso in ’The red shoes’

’The red Shoes’ del Nuovo Balletto di Toscana è lo spettacolo in programma domani alle 20.30 e domenica alle 15.30 al teatro Alighieri di Ravenna. Nella fiaba di Hans Christian Andersen, le scarpette rosse costringono la protagonista a ballare senza sosta; non a caso l’omonimo film del 1948 – premio Oscar alla regia – rivisitava la storia ambientandola nel mondo del balletto. Ed è proprio la danza che torna a indossare quelle scarpette rosse con le due date a Ravenna, parte de la Stagione del Teatro Alighieri. Fresca del debutto autunnale a Trento, la coreografia di Philippe Kratz, vincitore del 32° Concorso Internazionale di Coreografia di Hannover e Coreografo dell’anno 2019 per Danza&Danza, rilegge la fiaba concentrandosi sulla forza straordinaria rappresentata dal desiderio personale e collettivo.

Su drammaturgia di Sarah Ströbele, partitura elettronica originale di Pierfrancesco Perrone e nel variegato linguaggio di Kratz – capace di combinare danza contemporanea, hip hop e stilemi classici – dieci interpreti portano in scena una narrazione ambientata ai giorni nostri e concentrata sul rapporto fra la protagonista e le cose. Le scarpette rosse alimentano i poteri della seduzione ma minano l’autonomia del soggetto.

La severa fiaba di Andersen, nella quale la protagonista è punita per la propria vanità e il proprio egoismo, si trasforma così in una riflessione sulla nostra epoca, ossessionata dal possesso, dall’immagine e dal desiderio di accumulare, in una spirale di ambizione e insicurezza. La protagonista K è interpretata da due danzatrici che si rispecchiano in uno spazio diviso a metà. Da una parte la stanza di K, il mondo che esiste, dall’altra la stanza delle proiezioni, il mondo illusorio. Intorno si aggira una folla di fantasmi, con qualche richiamo ai personaggi della fiaba originale, incluso il vecchio soldato che nella fiaba pulisce le scarpette di Karen prima della messa.

Info e prevendite: 0544-249244; www.teatroalighieri.org; biglietti da 10 a 30 euro.