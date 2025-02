’Lost Monna Lisa’, un duo in acustico a Bagnacavallo

Un concerto intimo per un album scritto tra l’Italia e l’America. Domani sera, per il quarto e penultimo appuntamento della rassegna CuCù (curiosità culturali), nella sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo alle 21 è in programma il concerto ’Lost Mona Lisa’ con l’Eloisa Atti e Marco Bovi acoustic duo, formato da Eloisa Atti a voce, concertina, ukulele e Marco Bovi alla chitarra (informazioni: 333 -981563).

Quella tra Atti e Bovi è una collaborazione più che ventennale. Il duo propone un concerto intimo incentrato sui brani scritti da Eloisa Atti tra Italia e America, presentando in particolare il nuovo album, ’Lost Mona Lisa’.

Eloisa Atti, cantante e musicista bolognese, ha fatto parte per sei anni del Piccolo coro dell’Antoniano, diretto da Mariele Ventre, grazie al quale dalla più tenera età ha conosciuto l’esperienza del palco, della televisione, della sala d’incisione e delle tournée in Italia e all’estero. Voce morbida e colorata di intime sfumature, ha alle spalle collaborazioni con artisti quali Jimmy Villotti, Patrizia Laquidara, Mirco Mariani, Antonio Gramentieri, Fabio Morgera ed Enrico Farnedi.

Il chitarrista jazzista ferrarese Marco Bovi ha collezionato negli anni innumerevoli collaborazioni artistiche: Tony Scott, Jimmy Owens, Vinicio Capossela, The Good Fellas, Enzo Jannacci.

CuCù si concluderà il 6 marzo con ’Un liscio in 2’, con Massimo Tagliata alla fisarmonica e Fabio Galliani alle ocarine.