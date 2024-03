"L’ostacolo più grosso è la disponibilità per i fine settimana"

Bruno Tagliavini, lo scorso

anno è stato premiato per i 50 anni di attività, tutti all’Hotel Bahamas di Lido di Savio, un albergo che ha sempre fatto anche della cucina uno dei suoi punti di forza.

Oggi il problema maggiore di qualunque attività del litorale sembra il personale.

Tagliavini, è vero che molti alberghi decidono di chiudere la cucina?

"Non c’è proprio personale: ci manca quello di cucina e di sala. So di molti hotel che chiudono la cucina per mancanza di personale adeguato: io la tengo aperta ma perché ci sono ancora io a cucinare e mi arrangio in qualche modo, lavorando dalle 5 di mattina alle 11 di sera, ovviamente si opta, ove possibile per l’aiuto dai macchinari. L’ostacolo più grosso, ancora più dello stipendio è il lavoro nel fine settimana che, per un albergo al mare, è uno dei momenti più impegnativi. I giovani non ne vogliono sapere".

C’è anche il nodo stipendi. È un problema?

"Il problema maggiore, a mio avviso, non è la retribuzione. Non dico che non ci sia qualcuno che non se ne approfitta ma spesso io chiedo a chi si presenta per un posto di lavoro a far lui il prezzo e sono disposto anche a pagare di più di quel che sarebbe la tariffa corrente. Per fortuna lo scorso anno ho trovato tutto il personale che mi serviva ma ora si ricomincia da capo con la stagione alle porte: in diversi, tra i lavoratori che sono stati con noi nel 2023, hanno scelto altro che magari li soddisfaceva di più come orario".

Quale può essere allora, secondo lei, la soluzione? "Tornare ad un apprendistato vero: i giovani vanno pagati ma devono anche impare il mestiere".

