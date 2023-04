L’ostello mai nato al chiostro della Commenda

Per il restauro del chiostro della Commenda ci fu un finanziamento statale di 800 milioni di lire desunti dal fondo per il Giubileo e uno del Comune di Faenza per due miliardi e 800 milioni di lire. I finanziamenti statali erano finalizzati alla destinazione ‘giubilare’ delle opere e per il chiostro la destinazione post giubilare era indicata in ‘ricettività a basso costo’. Anche gli interventi finanziati per opere a Ravenna e a Bagnacavallo avevano un tale fine. Per Faenza tale finalità venne meno e il chiostro divenne definitivamente sede del rione Bianco (oggi Borgo Durbecco) e di attività culturali.

A cura di Carlo Raggi