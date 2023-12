"Loto, fiori spariti per accumuli organici"

Nessun addio, almeno per il momento, ai fiori di loto all’interno del parco del Loto a Lugo. Nel corso degli ultimi dieci anni la loro fioritura si è drasticamente ridotta al punto da scomparire quasi del tutto. L’unica eccezione, registrata nell’estate di quest’anno, è stata la presenza di qualche isolato esemplare di loto alternato alle canne palustri che circondano il bacino. Per indagare i motivi che hanno portato alla graduale scomparsa del fiore, l’amministrazione ha affidato un progetto di monitoraggio ambientale, avviato a ottobre 2022. Gli esperti del laboratorio di ecologia acquatica dell’Università di Parma, Marco Bartoli e Rossano Bolpagni, che hanno seguito i lavori, hanno presentato i risultati della loro indagine nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio nel salone estense della Rocca.

Durante le attività di monitoraggio, Bartoli e Bolpagni hanno scoperto che la scomparsa del loto è da mettere in relazione al "progressivo accumulo di nutrienti e materia organica", che ha accelerato gli effetti della generale "ipertrofia delle acque e dei sedimenti" riscontrata e definita come "processo naturale di “maturazione” dell’ecosistema lago". Un recupero pare sia ancora possibile. "Metteremo in atto due azioni – ha spiegato l’assessora all’Ambiente, Maria Pia Galletti, presente all’incontro –. La prima sarà quella di introdurre le macrofite, piante acquatiche, sommerse che hanno il compito di stimolare processi di autodepurazione delle acque. Questo aspetto verrà curato dagli esperti dell’Università. La seconda sarà quella di introdurre alcune piante di fiore di loto in appositi contenitori, ancorati al fondo del lago, in modo da permettere alle piante di svilupparsi in condizioni controllate, separate dai sedimenti presenti sul fondo del lago. Le nuove piante saranno posizionate quindi in appositi contenitori sulla riva opposta rispetto all’area giochi, per motivi operativi. Il parco del Loto è un’area di riequilibrio ecologico dove non è permesso introdurre flora alloctona ma abbiamo chiesto una deroga alla Regione in considerazione del significato storico che questa pianta ha per quel luogo e del gradimento presso la cittadinanza". Il lavoro di ricerca sul lago è stato condotto in tre fasi: la prima legata alla ricostruzione della batimetria, la seconda tesa a caratterizzare lo stato di qualità chimico-fisica delle acque e dei sedimenti e la terza dedicata all’analisi della capacità espressa da questi ultimi nel rigenerare nutrienti. Le azioni per riportare i fiori di loto nel lago si svilupperanno nei prossimi mesi. Sempre ieri, Bolpagni ha intrattenuto, nell’aula didattica del parco, classi delle elementari e medie del comprensivo Lugo 1, parlando del lavoro di ricerca e di cosa siano le zone umide.

Monia Savioli