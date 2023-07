Lotras, a settembre terminerà la demolizione

Dovrebbe terminare tra poche settimane la demolizione del fabbricato della Lotras System che andò a fuoco il 9 agosto del 2019, in un rogo che richiamò su Faenza l’attenzione di buona parte d’Italia, in quel momento in coda sull’A14 in direzione del mare. Il disastro ecologico fu allora scongiurato dal tempestivo posizionamento di spugne di nuova generazione, che impedirono all’acqua contaminata dai materiali combusti di raggiungere l’Adriatico. Al momento del rogo il magazzino era infatti ricolmo di oli alimentari e, in misura minore, di prodotti a base di alcol, che contribuirono ad alimentare le fiamme per ore e ore, fino a devastare l’intero capannone, del quale rimase poco più che lo scheletro. Il fabbricato è rimasto a lungo sotto sequestro: solo lo scorso aprile sono potuti partire i lavori di abbattimento e di smaltimento dei suoi resti, ormai a buon punto. L’unica porzione ancora completamente in piedi è quella che comprendeva gli uffici, mentre nelle altre parti la demolizione è spesso già terminata. A occuparsi dei lavori è la genovese Ireos, specializzata in operazioni di questo tipo. "I lavori dovrebbero terminare a settembre", spiega l’assessore all’Ambiente Luca Ortolani. Mentre all’interno del capannone molti materiali erano sopravvissuti al rogo pressoché intonsi – è il caso delle migliaia di bottiglie di vino e olio, ma anche dei quintali e quintali di piastrelle in ceramica – altri apparivano destinati a nient’altro che alla demolizione. E’ il caso delle scaffalature in ferro, accartocciatesi su loro stesse a causa delle fiamme, ma anche del cemento che componeva le pareti e le travi del capannone: proprio il riciclo di quest’ultimo materiale costituiva il capitolo più ambizioso dei lavori portati avanti sul sito da Ireos, che per il cemento aveva optato per la frantumazione sul posto, in modo da ottenere materiali edili per nuovi cicli costruttivi.

La Lotras, ora in procinto di entrare a far parte della galassia Compagnia Ferroviaria Italiana, intende infatti costruire sul sito – precedentemente di proprietà bancaria – un nuovo capannone per le sue attività, come spiegato mesi fa a Palazzo Manfredi dall’amministratore unico Armando De Girolamo. I costi dei lavori di demolizione sono interamente a carico dell’azienda. A carico del Comune rimarranno invece i costi per la bonifica del sito, fatta eccezione per una quota da un milione e 200mila euro che sarà coperta dalla stessa Lotras: nel complesso supererà i tre milioni di euro l’ammontare dei lavori per la bonifica, non terminata in quanto il bacino dove furono stoccate le acque inquinate deve ancora essere bonificato: qualora il processo dovesse riaprirsi e individuare un colpevole del rogo, Palazzo Manfredi potrebbe in quel caso rivalersi su di lui. Ma al momento l’ipotesi appare remota. Filippo Donati