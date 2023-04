Lotras, al via i lavori di messa in sicurezza

Salvo sorprese, come annunciato in conferenza stampa qualche settimana fa, inizieranno domani ì i lavori di messa in sicurezza finalizzati alla demolizione del capannone Lotras distrutto dal maxi incendio scoppiato in via Deruta il 9 agosto del 2019. Il deposito logistico che sorge su un’area di 22mila metri quadrati in seguito alle verifiche di stabilità è stato dichiarato pericolante e pertanto le operazioni di bonifica interesseranno per la prima volta la struttura. La prima fase, come dichiarato dai rappresentanti della ditta Ireos di Genova specializzata nei grandi interventi (sono gli stessi del Ponte Morandi, nda), riguarderà come detto la messa in sicurezza di alcune parti.

Nei successivi cinque mesi si procederà poi con la demolizione mirata e al progressivo recupero di materiali come cemento, ceramica e rottami metallici, da cui, dopo analisi, si ricaverà materia prima. Tutta l’operazione sarà interamente a carico di Lotras, che prima del grande incendio era usufruttuaria di concessione in leasing e che nel frattempo ne ha acquisito la proprietà, come aveva dichiarato l’amministratore delegato Armando De Girolamo. Il Comune di Faenza e la società hanno, infatti, sottoscritto un accordo, che dovrà tuttavia essere prossimamente ratificato da un giudice. In tale accordo l’azienda, come soggetto interessato, ma non responsabile, rispetto al sito coinvolto dall’incendio si è impegnato a versare al Comune di Faenza 1,2 milioni per le spese sostenute, nonchè ad assumere l’obbligo per la realizzazione degli interventi di completa bonifica del sito, stimati in 4,6 milioni come da preventivo di massima depositato agli atti il 14 marzo.

La società inoltre si era attivata rapidamente per la risoluzione della problematica dell’isolamento idraulico completo dell’area interna al magazzino, sostenendo una spesa di 700mila euro per l’esitazione dei reflui che erano confluiti nel bacino di laminazione. L’ente, invece, tenuto per legge ad adempiere in mancanza dei soggetti responsabili che non sono stati individuati, si era invece adoperata inizialmente con il supporto agli operatori impegnati nelle attività di spegnimento dell’incendio, nonchè per il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e l’eventuale trattamento e bonifica dei rifiuti liquidi, senza contare l’allestimento di un presidio per il pompaggio delle acque inquinate in caso di forti piogge, per il confinamento delle acque nei piazzali, e per la realizzazione di sbarramenti e chiusure al percorso delle acque sostenendo quindi i costi degli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’area e i primi interventi di bonifica. Proprio in virtù di tali interventi il Comune ha sostenuto a oggi spese pari a 2,4 milioni, ai quali si aggiungono somme per interesse e somme ancora da corrispondere per un importo stimato in sede di atto giudiziario pari a quasi 3,5 milioni. Anche la Regione aveva erogato al comune un finanziamento da un milione, come contributo per la gestione dell’emergenza. Una somma quest’ultima il cui obbligo di restituzione emerge solo nel caso di individuazione dei responsabili che risarciscamp il danno all’Ente.