"Lotras, il capannone non sarà ricostruito"

Il capannone della Lotras System a Faenza, che andò distrutto nell’incendio dell’agosto 2019, non sarà ricostruito, o almeno non adesso. La decisione è figlia della revisione dei piani industriali cui Lotras è andata incontro dopo il suo ingresso all’interno dell’altro colosso della logistica Compagnia Ferroviaria Italiana. "La nostra azienda si sta dando delle nuove priorità – spiega lo storico patron di Lotras, Armando de Girolamo –. Il nostro core business è ormai quello ferroviario, e questo ci ha costretti a fare delle valutazioni, andando incontro a quella che è la realtà attuale delle infrastrutture ferroviarie italiane. Questo non significa che l’area di via Deruta in futuro non possa tornare a ospitare una piattaforma per la logistica. Il capannone è stato abbattuto, l’area che abbiamo acquisito è interamente bonificata". Lotras System continuerà ad avere a Faenza quella che era la sua sede secondaria, che proseguirà il suo lavoro in un’ottica di riorganizzazione societaria e strategica. "Voglio fare una rassicurazione: Faenza rimane primaria per noi, in primis per il settore vitivinicolo. I lavoratori che impieghiamo lì continueranno a rimanere parte del nostro gruppo. Noi non lasciamo nessuno in mezzo alla strada".

Il matrimonio tra Compagnia Ferroviaria Italiana e Lotras ha portato a una generale revisione di molti piani industriali: "Da decenni ci diciamo che la logistica deve spostarsi su rotaia, e noi abbiamo coraggiosamente intrapreso quella direzione. Ora però i territori e le infrastrutture si devono mettere al passo. Faenza sulla carta avrebbe tutte le possibilità per essere un hub strategico: ma servono gli investimenti, serve visione. Con Lugo ha prevalso una logica di contrapposizione, mentre Faenza non è stata capace di ottenere un hub come quello di Forlì, con alle spalle un forte investimento pubblico". Il dito di de Girolamo è puntato anche contro alcune storiche criticità del porto di Ravenna: "Sulla retroportualità c’è ancora molto da fare. Il porto di Trieste fa affidamento su un interporto posto a ad alcune decine di chilometri: perché Faenza non può diventare lo stesso per il porto di Ravenna? Il Piano regionale dei trasporti ha ampi margini di miglioramento. La nostra azienda ha voluto investire sulla logistica ferroviaria, ma le infrastrutture devono essere all’altezza".

L’area di via Deruta rimarrà almeno per qualche tempo in attesa di un suo futuro: della bonifica si è occupata la genovese Ireos, a partire dall’abbattimento del capannone vittima dell’incendio, per il quale la magistratura non riuscì a individuare alcun responsabile, pur essendo il rogo di natura probabilmente dolosa. Ireos ha provveduto anche dello smaltimento dei detriti: il cemento di cui era costituito il fabbricato, e i materiali lì contenuti, fra cui grandi quantità di scaffalature metalliche, vetro e ceramica. Un rogo dalle conseguenze milionarie sia per Lotras che per il Comune: per Palazzo Manfredi rimane aperto il capitolo della bonifica del bacino in cui furono indirizzate le acque utilizzate per spegnere il rogo.

