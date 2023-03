Lotras, parte lo smaltimento del capannone

Partiranno il 3 aprile i lavori di abbattimento e smaltimento dei resti del capannone della Lotras System, divorato dal rogo che la notte del 9 agosto 2019 tenne l’intera Emilia Romagna con il fiato sospeso, per il quale la magistratura non è riuscita a risalire ad alcun responsabile. L’annuncio del via alle operazioni è stato dato ieri dal sindaco Massimo Isola, dal suo vice Andrea Fabbri e dall’assessore all’Ambiente Luca Ortolani, affiancati da Armando De Girolamo, amministratore unico di Lotras, e da Aldo Tacchino, presente a nome della genovese Ireos, la società che si occuperà dell’abbattimento del capannone e dello smaltimento dei detriti e dei resti del rogo. "Le operazioni richiederanno circa cinque mesi – confida Tacchino per Ireos –. Per prima cosa andranno abbattute le parti pericolanti, poi si procederà a campionare i resti del rogo, che prima di essere smaltiti andranno analizzati in quanto materiali combusti". Dentro alla Lotras quella notte c’era di tutto, come è facilmente verificabile da via Deruta: degli elementi che contribuirono ad alimentare il rogo – in primis olio alimentare, ma anche quantità importanti di alcol – non è rimasto nulla tranne il vetro che li conteneva, ancora stoccato lì in grande assortimento. Notevole...