Lotta agli illeciti economici. Blitz estivo della Finanza

Durante il periodo estivo, il comando provinciale di Ravenna della Guardia di Finanza ha attuato un piano straordinario di controllo volto a contrastare gli illeciti economici e finanziari. L’obiettivo era prevenire e reprimere pratiche che danneggiano la concorrenza leale e minacciano la sicurezza dei consumatori. Operatori economici che impiegano manodopera irregolare, evadono le imposte o vendono prodotti non conformi alle normative di sicurezza riescono a offrire prezzi più bassi, a discapito degli imprenditori onesti e della collettività.

Nel quadro di queste operazioni, le Fiamme Gialle hanno effettuato 537 interventi, scoprendo numerose irregolarità fiscali, tra cui la presenza di 17 lavoratori irregolari. Sono state condotte 34 ispezioni per contrastare la contraffazione e verificare la sicurezza dei prodotti, portando al sequestro di oltre 18.000 articoli potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori e alla denuncia di tre persone. Un intervento significativo ha riguardato la pesca illegale nel Canale Candiano, con il sequestro di due tonnellate di vongole e la denuncia di cinque individui per bracconaggio ittico.

Le verifiche hanno incluso anche il controllo degli impianti di distribuzione carburanti, dove sono state rilevate cinque irregolarità relative alla comunicazione dei prezzi e al rispetto degli obblighi fiscali e di qualità. Sul fronte della sicurezza pubblica, l’azione delle unità cinofile ha portato al sequestro di ingenti quantità di droga (sette chili di cocaina, 1,6 chili di hashish, pastiglie di ecstasy), con la denuncia di 18 persone, cinque delle quali arrestate, e la segnalazione di 42 consumatori all’Autorità Prefettizia. Inoltre, cinque soggetti sono stati accompagnati in centri di permanenza temporanea per immigrazione clandestina.

Infine, il servizio di pubblica utilità “117” ha ricevuto circa 1.000 segnalazioni. Il bilancio complessivo delle operazioni estive sottolinea l’impegno delle Fiamme Gialle di Ravenna nella tutela dell’economia legale e della sicurezza dei cittadini rispettosi delle regole.