Lotta al bullismo nelle scuole: "Vittima uno studente su 5. Serve un piano educativo"

Pianeta adolescenti. Se n’è parlato molto in questi ultimi giorni a seguito dell’aggressione di un 16enne da parte di una ventina di ragazzini tra i 14 e i 17 anni, una vera e propria ‘spedizione punitiva’ per conto dell’amico 14enne con cui il primo aveva litigato. Ne è seguita una manifestazione della classe della vittima davanti all’istituto ‘Ginanni’, con striscioni del tipo: ‘Contro la violenza e l’indifferenza degli adulti’. Una frase che fa riflettere e a cui ha cercato di dare una risposta la psicologa Alessia Scotti, ideatrice e conduttrice del progetto ‘Lasciami andare’, giunto alla terza edizione, rivolto proprio a giovani dagli 11 ai 18 anni, con sei incontri gratuiti dal 13 marzo al 12 giugno, nella biblioteca M. Valgimigli di Santo Stefano in via Cella 488 (info e iscrizioni: 380-7658127).

Alessia Scotti, qual è il primo pensiero che le è venuto quando ha saputo del violento episodio a Ravenna?

"Quanto accaduto è di certo rappresentativo del fenomeno dell’aumento della violenza tra pari a cui stiamo assistendo in questi anni. Il ‘Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo’ del 2020/2021 a cura del ministero della Pubblica Istruzione, piattaforma Elisa, evidenzia un quadro in cui il 22,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 18 anni è stato vittima di violenza tra pari. E, purtroppo, è spesso la scuola a essere teatro di questi comportamenti".

Cosa è consigliabile fare in casi come questi a livello scolastico? Cosa possono fare il preside e gli insegnanti?

"È molto importante realizzare nelle scuole le misure già previste contro il bullismo e il cyberbullismo, ma anche introdurre o rinforzare l’educazione all’affettività per insegnare ai ragazzi l’esercizio dell’empatia e dell’immedesimazione. Inoltre è indispensabile valorizzare l’uso della parola, dell’espressione delle emozioni, anche sgradevoli e aggressive, che previene e sostituisce il passaggio all’azione".

Lo striscione dei ragazzi chiama in causa tutti gli adulti in generale. Quale sforzo richiedere ai genitori? Perché è così chiaro il riferimento all’indifferenza?

"Le loro parole esprimono tutta l’incomunicabilità tra la loro realtà e il mondo degli adulti. In questi anni, gli adolescenti hanno visto vacillare i loro adulti significativi sotto il peso di eventi catastrofici e imprevedibili, quali pandemia, guerre, cambiamento climatico. Da questo potrebbe essere derivato un certo senso di insicurezza e di disorientamento più generale. Per queste ragioni sarebbe importante sostenere la genitorialità, educare anche i genitori a comprendere meglio i loro figli e a essere adulti più protettivi, senza diventare intrusivi".

In quale misura gli incontri di ‘Lasciami andare’ possono essere di aiuto?

"Il progetto, non a caso, si propone di dare dei cenni di educazione all’affettività e di educazione alla diversità, ma soprattutto, essendo un gruppo di parola, ha l’obbiettivo di valorizzare e migliorare la capacità dei ragazzi di esprimere le emozioni con e davanti agli altri, di gestire un eventuale contraddittorio, di avere più parole per pensare più precisamente a se stessi. Inoltre, abbiamo previsto di dedicare un incontro a una sorta di ‘istruzioni per l’uso’ sul mondo degli adulti, sperando di contribuire un minimo ad accorciare le distanze tra genitori e figli, tra educatori e ragazzi, attraverso la comprensione del punto di vista dell’altro".

Roberta Bezzi