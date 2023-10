Lotta al gioco d’azzardo. Elimina tutte le slot dalla tabaccheria

"Una scelta etica": Enrico Ricci, titolare della Tabaccheria da Pam di via degli Spreti, motiva così la decisione di liberarsi delle slot che aveva all’interno dell’attività. È stata una procedura lunga, complessa, ma dal 30 settembre non ci sono più, sono venuti a ritirarle. "Le abbiamo ereditate – racconta Ricci che gestisce l’attività con la moglie Laura Oprandi – quando abbiamo rilevato la tabaccheria dodici anni fa. E le abbiamo tenute senza pensarci più di tanto". Negli anni però la situazione è cambiata e sia lui che la moglie hanno cominciato a ragionare sull’idea di liberarsene. "Non è semplice – continua Ricci – perché i contratti con il Monopolio di Stato sono molto restrittivi, bisogna aspettare la scadenza naturale, altrimenti si pagano penali altissime. Mi ero informato, se avessi deciso di rescindere il contratto in anticipo avrei dovuto pagare 6mila euro". Così hanno aspettato i tempi utili, hanno disdetto il contratto e da quel momento hanno dovuto tenere le slot accese per un anno, finché non sono state ritirate.

"Eravamo stanchi di vedere le persone che perdevano tutti quei soldi" ricorda Laura Oprandi. "È capitato che qualcuno – prosegue – arrivasse con le bollette, ma poi finiva per giocarsi i soldi alle slot. C’era chi si giocava l’affitto". Le tre slot erano posizionate in un angolo appartato del negozio appartato. "Dovevamo controllare che non si avvicinassero i minori – spiega sempre Oprandi – perché è vietato dalla legge. Capitava anche che qualcuno arrivasse con i figli, i nipoti e me li lasciasse qui davanti al banco. ‘Cinque minuti e torno’ dicevano, poi andavano di là e ci rimanevano anche per mezzora, quaranta minuti. E i bambini qui ad aspettare, a volte gli davo dei fogli per disegnare".

C’è chi, dopo aver perso i soldi che aveva, li chiedeva in prestito a loro. "Ma noi non glieli abbiamo mai dati" dicono entrambi. "Rimanevano anche delle ore davanti alle macchinette – dice Ricci – e poi andavano via, ma dopo qualche ora tornavano". A Laura Oprandi capitava di sentire uomini al telefono che rispondevano di essere in fila in farmacia, mentre stavano giocando da ore. "Chi gioca – osserva Laura Oprandi – dopo un po’ finisce per diventare aggressivo, impaziente. Se avevano bisogno mi incalzavano di continuo, non avevano la pazienza di aspettare che servissi gli altri clienti. Era difficile continuare a sopportare ed era anche un dispiacere vedere le persone che si abrutivano così". Ora al posto delle tre slot c’è una linea ecologica di detersivi. "Abbiamo riempito lo spazio che si è liberato con nuovi prodotti" mostra sorridendo Ricci. E i clienti, come l’hanno presa? "Ci hanno appoggiato, a conclude – e hanno detto che abbiamo fatto bene. Erano contenti. A parte ovviamente chi veniva a giocare".

Annamaria Corrado