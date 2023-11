Lotta al gioco d’azzardo. Incontri e teatro a scuola con ottocento studenti

Sono in corso, da parte dello Sportello ESC per giocatori d’azzardo e familiari, tra novembre e dicembre, una serie di interventi di informazione e prevenzione rispetto all’azzardo patologico che riguardano sia incontri che piccoli spettacoli teatrali in alcune scuole del territorio non solo ravennate. L’obiettivo è fare divulgazione su una malattia sempre più diffusa, ma della quale si parla pochissimo: l’azzardo compulsivo o patologico.

Sono stati e saranno realizzati in 4 istituti secondari 13 incontri informativi e 5 interventi teatrali seguiti da approfondimenti, testimonianze e dialoghi con gli studenti. Al progetto hanno aderito gli Istituti Guerra di Cervia, Artusi di Riolo Terme, il liceo classico Alighieri e il Ginanni di Ravenna, in quest’ultimo l’incontro è previsto per il 13 dicembre. Il primo evento è stato realizzato nel teatro di Cervia e ha registrato la partecipazione di circa 150 ragazzi. Molto apprezzato l’intervento teatrale a tema, a cura di Panda Project Teatro.

A seguire saranno realizzati incontri con singole classi anche al liceo Classico e nuovamente al Ginanni di Ravenna e al Guerra di Cervia, dove tutte le classi prime e seconde affronteranno il tema del gaming e dell’iperconnessione. A conclusione del progetto gli studenti coinvolti saranno circa 800.

"Da tempo l’Amministrazione comunale e l’intera comunità ravennate sono attente e vigili rispetto alla problematica del gioco d’azzardo compulsivo – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini –. In questi anni si è creata una rete di servizi e relazioni che sta dando risposte concrete a chi si trova a vivere in prima persona questa malattia, ma anche a familiari e amici. Ma spesso non basta. La prevenzione resta lo strumento principale e più efficace per far conoscere i meccanismi della dipendenza dal gioco d’azzardo, le implicazioni sulla propria vita e su quella della propria famiglia, in particolare ai giovani sempre più numerosi e sempre più precocemente coinvolti in questa dipendenza".