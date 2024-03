Lotta alla sclerosi: "Più colpite le donne. Oggi è una malattia che si può contenere"

Sono 1200 i pazienti in carico a Ravenna, circa 700 a Rimini, 350 a Cesena e 500 Forlì. Sono questi i numeri delle persone affette da sclerosi multipla dell’Ausl Romagna. Numeri importanti per questa malattia degenerativa del sistema nervoso che ieri sono stati presentati dai responsabili dei centri dei presidi ospedalieri delle diverse province in occasione dell’Open Day promosso da Fondazione Onda. "Siamo nella settimana internazionale dedicata al cervello ed è importante informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e popolazione", ha esordito Maria Grazia Piscaglia, responsabile clinico del percorso diagnostico terapeutico Sclerosi multipla dell’Ausl Romagna e del centro sclerosi multipla di Ravenna.

"È una malattia – ha aggiunto – che viene diagnosticata per lo più tra i 20 e i 30 anni e colpisce più le donne rispetto agli uomini". La disabilità coinvolge le funzioni motorie, sensitive, visive, viscerali e cognitive e la sclerosi multipla è- una delle più frequenti cause di disabilità nelle persone giovani. L’esordio è tra i 15 e i 50, ma spesso si manifesta tra i 20 e i 30 anni. Colpisce più le donne che gli uomini con un rapporto di 3 a 1. La frequenza della malattia nelle donne è in costante aumento: la sclerosi multipla è più che mai una malattia prevalentemente femminile. In altre parole, per una donna le probabilità di ammalarsi sono 2-3 volte in più degli uomini: fattori genetici, ormonali e ambientali sono i responsabili di queste differenze. La variabilità dei sintomi, l’imprevedibilità del decorso, l’affrontare le terapie modificanti che devono essere assunte continuativamente e i sintomi che cambiano nell’arco della vita, costringono le persone con Sclerosi Multipla a modificare la loro vita nell’ambito familiare, di lavoro e sociale. Ieri Maria Grazia Piscaglia insieme ai colleghi Luca Mancinelli di Cesena, Cristiana Ganino di Rimini e Susanna Malagù di Forlì, ha illustrato i percorsi di presa incarico delle persone con sclerosi multiple sottolineando in particolare l’approccio multidisciplinare, che coinvolge neuroradiologo, riabilitatore, ginecologo , ostetrico , urologo, psicologo , indispensabile per una presa in carico completa ed efficace. L’obiettivo in Romagna è quello di uniformare e migliore la presa in carico dei pazienti dalla diagnosi al trattamento. "Rispetto a solo 15, 20 anni fa – ha spiegato Cristiana Ganino – i pazienti grazie alle cure stanno sempre meglio e le persone con disabilità stanno davvero diminuendo". Oggi, ha concluso Piscaglia, "le donne malate di sclerosi multipla possono anche affrontare una gravidanza".

a.cor.