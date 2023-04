Lotta alla zanzara tigre Ordinanze in vigore da lunedì Multe salate per chi sgarra

Dall’1 maggio al 31 ottobre saranno in vigore due ordinanze per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, dalla zanzara tigre e dalla zanzara comune, rivolte a cittadini e imprese e ai proprietari di aree periodicamente allagate (bacini per deposito acque, scavi a scopo estrattivo, coltivazioni che comportano sommersioni, ecc.). L’obiettivo è quello di eliminare ogni possibile microfocolaio grazie all’osservanza da parte di tutti di alcune disposizioni. È pertanto ribadita la necessità che i cittadini mettano in atto le misure di prevenzione e di trattamento delle aree di loro competenza, la cui inadempienza comporta una sanzione amministrativa che può andare da 103 a 516 euro. I ristagni d’acqua non eliminabili vanno trattati con continuità, attraverso l’impiego dei prodotti antilarvali distribuiti gratuitamente nelle sedi comunali decentrate e in vendita nelle farmacie e nei consorzi agrari.

I prodotti antilarvali sono in distribuzione gratuita in queste sedi: Uffici decentrati di Ravenna (via Maggiore 120 – 0544-482044, viale Berlinguer 11, 0544-482815 e via Aquileia 13, 0544-482323) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14 alle 17.

Ufficio decentrato di Sant’Alberto (via Cavedone 37 – 0544-485690) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Ufficio decentrato di Mezzano (piazza della Repubblica 10, 0544-485670) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Ufficio decentrato di Piangipane (piazza XXII Giugno 6, 0544-485750) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Ufficio decentrato Roncalceci (via Sauro Babini 184, 0544-485710) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli (via Pistocchi 41A, tel. 0544-485771) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Ufficio decentrato Castiglione (via Vittorio Veneto 21 – 0544-485731) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Ufficio decentrato Del Mare (Largo Magnavacchi 5, ex piazzale Marinai d’Italia 19, Marina di Ravenna, 0544-485790) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.