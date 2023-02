Lotteria di Carnevale Estratti i biglietti Al primo una Skoda E tanti buoni spesa

Chi ha vinto i premi della Lotteria del Carnevale, Città di Ravenna? Il ricavato della vendita dei biglietti andrà a favore del progetto Mensa e Servizio DocceGuardaroba gestito da Caritas e Opera Santa Teresa. I biglietti vincenti sono stati estratti domenica in occasione della seconda sfilata dei carri del Carnevale che si è svolta a Marina di Ravenna. I carri vincitori del Carnevale 2023 sono risultati quelli di San Rocco (’Il regno Unito’) e San Biagio e San Vittore (’La banda Bassotti e Paperopoli’). Migliore maschera al Capitano Uncino della parrocchia di Marina di Ravenna. Ha vinto il primo premio, una Skoda Fabia, il possessore del biglietto 14310. A seguire: secondo premio buono spesa Conad La Caveja 11734; 3° buono viaggio Teodorico Holiday 10287; 4° buono spesa Conad La Caveja 10913; 5° telefono cellulare 01692; 6° buono spesa Conad La Caveja 04592; 7° buono spesa Cicli Sambi 05852; 8° borsa di Pelle e scialle 00146; 9°- 10° e 11° buono spesa Desiderando Viaggiare 04749; 09454; 00479; 12: confezione di Parmigiano Reggiano 01737; 13 Cena per due ristorante Molinetto 11027; 14° e 15° buono spesa D. Viaggiare 09250 e 06932; 16 cena per due al ristorante Molinetto 13974; 17° e 18° buono spesa Desiderando Viaggiare 00052 e 04087; 19 buono spesa Bebe by Fagottino 12621; 20 buono spesa Desiderando Viaggiare 11645; 21 confezione di Parmigiano 10397; 22 e 23 b. spesa Desiderando Viaggiare 06975 e 05273; 24 buono spesa La Pescheria Ravennate 08032; 25 cena al Molinetto 02939; 26 buono spesa Aquolina 00363; 27, 28 e 29 buono spesa D. Viaggiaree 08809; 09050 e 03209; 30 buono spesa Leonardi Dolciumi 03332.

Ancora: 31 buono spesa America History 01574; 32, 33, 34 e 35 b. spesa D. Viaggiare 07192; 04593; 09371 e 05324; 36 b. spesa Menoquaranta 14355; 37 e 38 b. spesa D. Viaggiare 07022 e 00756; 39 e 40 b. spesa Menoquaranta 10488 e 06992; 41 b. spesa D. Viaggiare 09287. Per ritirare i premi (entro 60 giorni), contattare il seguente numero di telefono: 3393602420 (ore pasti).