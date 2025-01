Lotteria Italia, biglietti a Cervia e Solarolo

Dopo tre anni consecutivi in cui l’Emilia-Romagna si era piazzata nella top five della Lotteria Italia, per l’edizione 2024 – conclusa l’altra sera su Rai1 con la puntata speciale di ‘Affari tuoi’ – la regione si deve "accontentare" di due premi di seconda categoria, da centomila euro ciascuno, vinti nel ravennate: a Cervia, con il biglietto O 115657, e a Solarolo, patria di Laura Pausini (F 174624). A darne notizia è il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), che pubblica l’elenco di tutti i 280 tagliandi vincenti. I possessori hanno 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti e il ritiro dei premi. L’Emilia-Romagna si può consolare anche con sette premi di terza categoria (50.000 euro) - venduti a Bologna e in provincia - Bentivoglio, Imola e Casalecchio di Reno -, ma anche a Modena, Rimini e dal distributore locale di Berceto (Parma) - e con 17 premi di quarta categoria (20.000 euro), venduti a Riccione, Ferrara, Bologna (due), Rimini, Cesenatico, Cesena, Comacchio (due), Modena, Bertinoro, Bellaria Igea Marina, Bentivoglio, Castiglione dei Pepoli, Zola Predosa, Misano e Santarcangelo.