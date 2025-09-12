Il bluff Città 30
CronacaL’Ottetto di fiati della ’Cherubini’ al museo Byron
12 set 2025
MONIA SAVIOLI
Cronaca
  4. L’Ottetto di fiati della ’Cherubini’ al museo Byron

Appuntamento stasera con composizioni di Mozart e Beethoven.

L’Ottetto di fiati dell’Orchestra Giovanile Cherubini, stasera suonerà nella corte interna dei. Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna

Due giganti della musica quali Mozart e Beethoven si confrontano attraverso l’Ottetto di fiati dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini nella corte interna dei Musei Byron e del Risorgimento a Ravenna, imponente ed elegante dimora storica che la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha trasformato in nuovo complesso museale. Proprio le memorie romantiche del soggiorno del poeta inglese a Ravenna hanno ispirato una rassegna in tre appuntamenti – quello di stasera, alle 21.30, è il secondo – con le formazioni da camera dell’orchestra. Il programma musicale della serata si compone dell’Ottetto per fiati in mi bemolle maggiore op. 103’ di Beethoven, e la ’ Serenata n. 12 K 388’ di Mozart, con quella sua tonalità in do minore che sembra la manifestazione di un potere trascendente e fatale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (non prenotabili). In occasione dei concerti, i musei saranno aperti fino alle 21.

"Siamo molto felici della calorosa risposta che l’iniziativa ha ricevuto in occasione del primo appuntamento di venerdì scorso – dichiara Mirella Falconi Mazzotti, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna – La corte interna dei musei ha accolto un attento e numeroso pubblico di cittadini e visitatori, a conferma del profondo fascino che questi spazi sanno ancora esercitare, tanto più quando si fanno raffinata scena per la musica dal vivo".

