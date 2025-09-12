L’Ottetto di fiati della ’Cherubini’ al museo Byron

Due giganti della musica quali Mozart e Beethoven si confrontano attraverso l’Ottetto di fiati dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini nella corte interna dei Musei Byron e del Risorgimento a Ravenna, imponente ed elegante dimora storica che la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha trasformato in nuovo complesso museale. Proprio le memorie romantiche del soggiorno del poeta inglese a Ravenna hanno ispirato una rassegna in tre appuntamenti – quello di stasera, alle 21.30, è il secondo – con le formazioni da camera dell’orchestra. Il programma musicale della serata si compone dell’Ottetto per fiati in mi bemolle maggiore op. 103’ di Beethoven, e la ’ Serenata n. 12 K 388’ di Mozart, con quella sua tonalità in do minore che sembra la manifestazione di un potere trascendente e fatale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (non prenotabili). In occasione dei concerti, i musei saranno aperti fino alle 21.

"Siamo molto felici della calorosa risposta che l’iniziativa ha ricevuto in occasione del primo appuntamento di venerdì scorso – dichiara Mirella Falconi Mazzotti, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna – La corte interna dei musei ha accolto un attento e numeroso pubblico di cittadini e visitatori, a conferma del profondo fascino che questi spazi sanno ancora esercitare, tanto più quando si fanno raffinata scena per la musica dal vivo".