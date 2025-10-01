Lotto conteso ad Alfonsine. Il Tar dà ragione a una Holding

I diritti del Comune di Alfonsine su quel terreno si sono "irrimediabilmente prescritti" a ottobre 2016. Lo stesso vale per il "diritto di avvalersi della clausola risolutiva" in quella che i giudici hanno definito "evidente negligente inerzia dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie prerogative".

Il Tar di Bologna , dopo una corposa disamina, ha accolto il ricorso della Holding Gruppo Ballardini srl in liquidazione la quale chiedeva l’annullamento delle retrocessione del lotto in questione al Comune alfonsinese. Quest’ultimo, in solido con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, è stato condannato a pagare 4.000 euro di spese. La tenzone - come si legge nella sentenza appena pubblicata - si era innescata nel lontano giugno 1989 quando la Edilcasa di Ballardini srl aveva presentato al Comune domanda per ottenere la cessione di un lotto di 1.911 metri quadri a uso artigianale-industriale. La domanda fu accolta con delibera di giunta nell’agosto 1996; due mesi dopo venne stipulata la convenzione con la quale il terreno in questione veniva ceduto a un prezzo agevolato: circa 86 milioni di lire. La Edilcasa aveva poi realizzato lavori di sistemazione accorpando il lotto al sito aziendale, costruendo un muro con recinzione e creando un nuovo accesso con cancello; erano state realizzate anche linee elettriche, fogne e pacchetti stradali per il passaggio di autocarri.

Nel settembre 2006 la Edilcasa aveva venduto alla Immobiliare Ballardini srl. Nell’ottobre 2013 il lotto - sempre usato come area di deposito e movimentazione inerti - era infine arrivato alla Holding Gruppo Ballardini srl, tutelata dall’avvocato Roberto Menniti. Nel marzo del 2018 il legale rappresentante della srl, dato che erano trascorsi cinque anni previsti dalla convenzione per il divieto di alienazione, aveva chiesto all’Unione l’autorizzazione alla vendita alla società Euro Immobiliare sas proprietaria di un immobile adiacente destinato ad attività produttive. Ma con una nota del febbraio 2020, l’Unione aveva comunicato alla srl l’avvio dell’iter per arrivare alla decadenza della convezione: per non avere chiesto entro i sei mesi di tempi previsti dall’accordo, il rilascio di alcun permesso per l’edificazione del lotto. Il Tar ha deciso altrimenti.

Andrea Colombari