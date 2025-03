L’otto marzo: incontri, spettacoli, confronti

L’8 marzo è la Giornata Internazionale della Donna, un’occasione per celebrare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, ma anche per riflettere sull’annoso tema delle discriminazioni e le violenze di cui sono ancora vittime in molte parti del mondo. Il programma di eventi organizzati dall’Unione della Romagna Faentina in collaborazione con il Gruppo Fe.ni.ce, il Centro antiviolenza Faenza e dall’associazione Sos Donna è ricco di iniziative nei sei comuni dell’Unione. "Il Tavolo delle Politiche di Genere dell’Unione, composto dagli assessori e dalle assessore dei sei comuni – spiega Federica Malavolti, sindaca di Riolo delega alle Politiche di Genere per l’Unione – esprime un convinto sostegno alle manifestazioni organizzate in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il percorso verso la piena parità di genere è ancora lungo e occorre un impegno costante e condiviso per superare le disuguaglianze e le discriminazioni che le donne continuano a subire".

Gli appuntamenti sono tantissimi, eccone alcuni.

A Brisighella sabato 8 marzo, alle 16, il Museo Ugonia ospita il concerto ’Per Anna Magdalena’ e alle 18 inaugura la mostra d’arte ’Fuori dall’ombra’, seguita da un concerto de La Corelli e uno spettacolo dell’Ordine della Torre. Casola Valsenio fino al 7 marzo nella Biblioteca G. Pittano ospita ’Storie di donne, un percorso bibliografico a tema.

A Faenza l’8 marzo è una giornata densa di appuntamenti: alle 11.30, inaugurazione della mostra collettiva ’Senza stampo, figlie e non sempre madri’ al Fontanone; alle 15, il Mic ospita ’MATRES e Sorelle Festival in dialogo’; alle 15.30, passeggiata tematica ’Sulle orme delle donne di Faenza’ in piazza della Libertà; alle 16 visita guidata ’Donne liberty e Decò’; al Mic alle 18.30, presentazione del libro ’L’Arte del Drag’ alle Cantine del Rione Rosso; alle 21.15, reading letterario-musicale ’Ti racconto di Lei’; al Piccadilly Club (via Cavour); e dalle 8 alle 20, punto informativo di Sos Donna al Conad La Filanda. Il 9 marzo, alle 11, Bottega Bertaccini ospita un talk storico su ’Il Sessantotto a Faenza’. L’11 marzo, alle 16.30, visita guidata e performance di danza a Palazzo Milzetti con ’Figure femminili’, e alle 20.30 proiezione del film ’La battaglia dei sessi’ al Cinema Sarti.

A Riolo Terme sarà visitabile fino al 23 marzo la mostra personale di Rosita d’Agrosa ’Paesaggi interiori’ presso la Rocca. Il 6 marzo, alle 20.30, la Sala Sante Ghinassi si trasforma in un palco per una serata di musica, danza e letture, culminando con la consegna del premio ’Meglio ridere’ alla stand-up comedian Fede Monroe.

A Solarolo nella giornata di sabato 8 marzo, alle 17.30, presso l’Oratorio dell’Annunziata: ’L’altra metà del cielo: voci di donne che non si sono arrese’, musica e storie per celebrare il mondo femminile.