’Louisiana by Il Sorriso’ all’Adriatic di Cervia. Gardelli e La Mela trionfano con 35 colpi

Dopo un anno intenso, che ha avuto il proprio culmine nell’Open d’Italia, l’Adriatic Golf di Cervia ha vissuto un fine settimana all’insegna della tranquillità. In programma la gara ’Louisiana by Il Sorriso’, andata in scena sabato 14 dicembre, ha richiamato giocatori felici nel condire di golf il fine settimana vacanziero.

La gara, all’insegna del divertimento grazie alla formula a coppie, è andata in scena sulla distanza di nove buche con partenza simultanea alle ore 10.30. Il clima di festa non ha però limitato quello agonistico. Stelio Gardelli e Giovanni La Mela hanno vinto completando le nove buche in 35 colpi, uno meno del par. Nella categoria netta Giorgio Marchini e Giovanni Astarita (24) hanno superato di misura Luca Santarelli e Marco Savini (23).

Miglior ’coppia lady ’Rita Bandini e Franca Casamenti (13) mentre Giorgio Mercadini ed Eugenie Dutheil (23) sono stati premiati quale miglior coppia mista.

Andrea Ronchi