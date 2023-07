’Love Comics’ agli sgoccioli Ultimo giorno per vederla Chiude anche ’Mare di Kina’

Ultimo giorno per visitare ’Love Comics’, organizzata dal Mar e da Coconino Press. Protagonisti i grandi autori del fumetto contemporaneo: dal maestro del manga giapponese Kazuo Kamimura ad Andrea Pazienza, Manuele Fior, Paolo Bacilieri, Tuono Pettinato. Il Museo (in via di Roma 13) ospita sotto il titolo collettivo “Love Comics” cinque ampie mostre di tavole originali di alcuni tra i più grandi nomi della scena internazionale del fumetto: due maestri scomparsi la cui opera continua ad affascinare le nuove generazioni, Andrea Pazienza (il suo ’Pompeo’ in foto) e il giapponese Kazuo Kamimura, due fumettisti tra i più amati e premiati della scena contemporanea, Manuele Fior e Paolo Bacilieri, e un’esposizione che rende omaggio al brillante talento di Tuono Pettinato nel secondo anniversario della morte dell’autore. Oggi dalle 10 alle 19. Ultimo giorno utile anche per vedere la personale di Kina Bogdanova ’Il mare di Kina’ alla Galleria Faroarte di Marina di Ravenna ( Largo Walter Magnavacchi, 6).

Si tratta di una esposizione unica di sculture in mosaico moderno, dipinti e disegni a matita, tutti dedicati ad un fantastico mondo marino in cui la figura del pesce recupera tutta la vitalità e la

luminosità che le tessere musive possono riflettere. Una immaginaria fusione con elementi di una natura impossibile, che solo nella ricerca della bellezza e dello stupore si concilia con il mondo reale. L’esposizione sarà aperta dalle 21 alle 23.