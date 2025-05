Luca Cacciatore, appuntamento domenica in piazza Costa

Prosegue la campagna elettorale dei candidati sindaci alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, ma anche dei candidati consiglieri. In particolare, domenica 11 maggio dalle 8.30 il candidato a consigliere comunale alle prossime comunali per Lega, Lista per Ravenna e Popolo della Famiglia, a sostegno di Alvaro Ancisi, Luca Cacciatore sarà in piazza Costa vicino al Mercato Coperto in centro storico.

Per l’occasione Cacciatore incontrerà gli esercenti del centro storico, i gestori, gli avventori delle realtà del Mercato Coperto e tutti i cittadini interessati per ascoltare e recepire le problematiche criticità della zona nel cuore della città di Ravenna.