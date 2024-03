Luca Donati e Monica Tarroni, chi sono le vittime dell’incidente sull’Adriatica a Ravenna

Ravenna, 31 marzo 2024 – Si sono improvvisamente ritrovati con quell’auto davanti. E allora è bastato un istante a ridosso della fila di vetture per essere catapultati sull’asfalto senza più scampo. Luca Donati (avrebbe compiuto 48 anni ad agosto, nato a Ravenna) e Monica Tarroni, (nata ad Alfonsine ma residente a Lugo: avrebbe compiuto 56 anni a maggio) hanno perso la vita praticamente sul colpo attorno alle 19 di ieri nei pressi di Savio sulla variante dell’Adriatica che da qualche anno consente di scavalcare il paese alleggerendo il traffico interno.

Sul posto, oltre alla polizia locale di Ravenna per tutti i rilievi del caso, ai colleghi di Cervia per regolare la viabilità, sono intervenuti gli operatori del 118. I tentativi di rianimazione si sono però rivelati inutili e le ambulanze sono così dovute ripartire vuote per fare ritorno all’ospedale.

Le flebili speranze di potere salvarne almeno uno, si sono infrante solo dopo diversi minuti di manovre cardio-polmonari. A questo punto toccherà agli agenti capire le ragioni che hanno alimentato la tragedia.

Al volante dell’auto coinvolta nell’incidente - una vecchia Volkswagen - c’era un ragazzo di origine senegalese poi accompagnato all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena in stato di choc. La sua vettura, così come la moto, procedeva da Cervia in direzione nord quando si è trovata intrappolata in una lunga fila.

In particolare il traffico si era intasato a causa di un furgoncino che poco dopo le 18 era andato a fuoco in via Romea Sud nei pressi dell’ingresso della cava Manzona Vecchia: l’intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine aveva di conseguenza determinato rallentamenti con file in ambo i sensi di marcia.

Secondo le principali ipotesi formulate a caldo, è possibile che in quel momento la moto stesse superando la fila di veicoli; e che la vettura abbia cercato di fare inversione per trovare magari un percorso alternativo. L’impatto è avvenuto con lo spigolo anteriore della vettura, indice del fatto che l’auto aveva appena cominciato la sua manovra quando la moto se la è ritrovata davanti. Il resto è stato tutto velocissimo con l’epilogo che ormai conosciamo.

Come di prassi, sull’automobilista verranno eseguiti sia gli esami alcolemici che quelli tossicologici. Dell’accaduto, è stato informato il pm di turno Monica Gargiulo: come spesso accade in casi di incidente dall’esito mortale, verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Per consentire di prestare i soccorsi e di eseguire i rilievi in sicurezza e per ripristinare il manto stradale, quel tratto di Adriatica è rimasto a lungo chiuso al traffico.

“Ero lì presente - ha spiegato un nostro lettore -. L’auto ha fatto inversione e c’era la fila. Il tizio in moto sorpassava, anche abbastanza veloce. A lei hanno fatto il massaggio per tanto tempo: ma già da prima non dava segni di vita, mi dispiace".

La coppia gestiva una casa famiglia per anziani a Belricetto di Lugo, ’Zio Giò’, in via Fiumazza.