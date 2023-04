Luca Ferretti morto sul lavoro a Faenza: fascicolo per omicidio colposo contro ignoti

Faenza, 30 aprile 2023 – Le ipotesi al vaglio degli inquirenti, perlomeno al momento, si biforcano: da una parte un errore umano legato al mancato controllo dell’azionamento dei dispositivi di blocco della sponda del camion. E dall’altra un repentino problema tecnico con conseguente cedimento di quella che avrebbe dovuto essere l’ultima barriera per evitare la tragedia. Ma non si esclude neppure un cambio repentino degli equilibri orizzontali nel cassone, per ragioni allo stato ignote, o un azionamento del macchinario da scaricare. Molto di quei momenti potrebbe però arrivare dal video delle telecamere interne le quali hanno praticamente immortalato tutto. Altro ancora potrebbe emergere dalle parole dei testimoni oculari – almeno tre - che venerdì pomeriggio a Faenza hanno assistito all’infortunio costato la vita al lavoratore Luca Ferretti, 48enne del posto.

Tutto è accaduto in pochi istanti verso le 15.20 sul piazzale di una ditta che noleggia macchinari agricoli in via Emilia Ponente, giusto a pochi metri dall’ingresso e di fronte a un capannone. Il 48enne in quel momento stava scaricando un mezzo di lavoro (un mini-escavatore) da un camion quando all’improvviso si potrebbe essere aperta una sponda laterale: di fatto il lavoratore è stato improvvisamente schiacciato riportando varie lesioni tra cui un devastante trauma cranico. Dopo un primo tentativo di stabilizzarlo sul posto, gli operatori del 118 lo hanno portato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’: il decesso è arrivato all’ingresso del trauma center del nosocomio cesenate. E si torna allora a quella sponda la quale, con la sua possibile improvvisa apertura, potrebbe avere fatto da scintilla all’infortunio rivelatosi fatale. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dal pm di turno Stefano Stargiotti nell’ambito di un fascicolo per omicidio colposo al momento aperto contro ignoti. E’ chiaro che là dove la procura dovesse decidere di procedere con accertamenti tecnici irripetibili, come atto dovuto potrebbe notificare un avviso di garanzia quantomeno al datore di lavoro del defunto. A partire dall’autopsia: un passaggio che tuttavia si presenta a una prima analisi non così necessario. Del resto il nesso causale – come lo chiamano gli addetti ai lavori – tra incidente e decesso per trauma cranico, appare chiaro: potrebbe cioè bastare la sola ispezione cadaverica: e, nel caso, il nulla osta ai funerali dovrebbe arrivare già a inizio settimana. Il passaggio più importante per chiarire le ragioni della morte del 48enne, potrebbe però coincidere con una successiva consulenza tecnica sul camion dal quale l’uomo stava scaricando il mezzo di lavoro. L’analisi consentirebbe di risolvere l’interrogativo di partenza: se ci troviamo di fronte a un errore umano o a un cedimento strutturale. Le indagini intanto proseguono. Ieri gli investigatori sono tornati sul posto per raccogliere ulteriori elementi o testimonianze (l’area per precauzione è stata delimitata dal caratteristico nastro segnaletico bicolore). Oltre alle verifiche sul campo portate avanti dalla polizia del Commissariato manfredo e dagli ispettori della Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna, ci sarà un vaglio più documentale sui piani legati alle condizioni di lavoro a partire dagli spazi a disposizione nel piazzale dove si è verificato l’incidente e dalla modalità del loro allestimento, per proseguire con la formazione professionale dedicata ai lavoratori e le dotazioni di sicurezza individuale. L’uomo lascia due figlie.

