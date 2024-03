Luca Innocenzi potrebbe non correre a Foligno anche nel 2024. Lo potrà fare invece a Faenza. Quintana di Foligno, ancora un colpo di scena nella vicenda Luca Innocenzi. Il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso che il cavaliere aveva presentato contro il Daspo di un anno disposto dal Questore di Perugia dopo la rissa al Campo de li giochi. Innocenzi secondo il Tar dovrebbe scontare i mesi di Daspo che restano e ciò gli impedirebbe di disputare le quintane di Foligno. Non è escluso un ricorso del cavaliere al Consiglio di Stato. Il provvedimento è relativo solo alla giostra di Foligno e quindi potrà partecipare alle altre competizioni compreso il Palio del Niballo del 23 giugno dove per il terzo anno difenderà i colori del Borgo Durbecco.

Gabriele Garavini