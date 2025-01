"Luca, una persona speciale. Che tragedia"

Lo ricordano tutti come un uomo "gentile, solare, disponibile" che parlava spesso della moglie e dei due figli, che adorava. La scomparsa di Luca Guerrini, l’operaio di 52 anni, originario di Bagnacavallo ma residente a Lugo, travolto e ucciso nel pomeriggio di venerdì scorso mentre lavorava ad un cantiere sulla A14 fra Cesena e Valle del Rubicone, ha lasciato i suoi concittadini interdetti. I commenti increduli di chi l’ha conosciuto, fissati nelle pagine facebook di riferimento per le comunità delle città in cui ha vissuto, continuano a fioccare. Da parte dei genitori, che ancora gestiscono l’edicola Matteucci di Piazza Nuova a Bagnacavallo, il silenzio è assoluto. Troppo grande il dolore da affrontare per la perdita dell’unico figlio, per poterne già parlare.

Luca Guerrini ha lavorato insieme a loro nella gestione dell’attività intestata alla madre per un lungo periodo, partito agli inizi degli anni ’90, al quale è poi seguita la necessità di un cambiamento. È stato a quel punto che Guerrini si è spostato a Lugo, per gestire un distributore di carburante sulla via Piratello, quello accanto al Divino Cafè. L’esperienza è durata qualche anno. Poi un nuovo cambio di rotta e la scelta di abbracciare un lavoro diverso, come dipendente di una società specializzata nella gestione di cantieri stradali. Nel pomeriggio di venerdì scorso, mentre stava sistemando un guardrail danneggiato da un incidente precedente insieme ad altri colleghi sul tratto della A14 compreso fra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone, è stato travolto da un camion. "Era un ragazzo gentile ed educato – ricorda Roberta di Bagnacavallo –. Quando lavorava all’edicola ci fermavamo volentieri a fare due chiacchiere. Ricordo che era sempre disponibile". Guerrini lascia la compagna, Ilenia, e due figli, ancora piccoli. Di fronte all’ennesimo incidente mortale consumato sui luoghi di lavoro, anche la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, interviene.

"Una tragedia indescrivibile – sottolinea –. Come ogni volta che apprendiamo di persone che perdono la vita nel lavoro. Per questo io credo che i costi sulla sicurezza nei cantieri e nelle opere non siano mai sacrificabili, né eccessivi: per fare tutto il possibile per rendere i luoghi di lavoro liberi da rischi di infortunio grave o mortale. Esprimo la massima vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia della vittima – conclude –. Non riesco neanche a immaginare il loro dolore". La data dei funerali non è ancora stata comunicata.

Monia Savioli