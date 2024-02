Luce e gas, siamo maglia nera. Ravenna la più cara in regione

Secondo l’analisi di Facile.it, a parità di consumi, nel 2023 le famiglie residenti in provincia di Ravenna con contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso, in media, circa 784 euro per la bolletta della luce e 1.040 euro per quella del gas; vale a dire, rispettivamente, il 34% ed il 27% in meno rispetto all’anno precedente. L’area risulta essere la provincia dell’Emilia-Romagna dove, tra luce e gas, si è speso di più. Un dato certamente poco confortante per i consumatori, alle prese da tempo con problemi di inflazione e rincari.

Se a livello regionale la spesa media 2023 per l’energia elettrica è stata pari a 762 euro, guardando ai consumi a livello locale emerge che si è speso di più nelle province di Piacenza (792 euro), Modena (785 euro) e Ravenna (784 euro); chiudono la graduatoria Forlì-Cesena e Reggio Emilia (753 euro) e Bologna (740 euro).

Per la bolletta del gas, invece, a livello regionale la spesa media è stata pari a 958 euro, il terzo dato più alto d’Italia; analizzando i dati provinciali, le aree dove si è pagato di più sono state quelle di Ravenna (1.040 euro), Modena (1.020 euro) e Ferrara (1.017 euro); ultime nella classifica regionale Rimini (902 euro) e Reggio Emilia (890 euro). Sul fronte del gas gli emiliano-romagnoli sono stati tra i meno fortunati d’Italia, avendo avuto la terza bolletta più pesante della Penisola.