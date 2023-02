Luci blu per le vittime delle guerre

Il 1° febbraio, in occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, il Comune di Massa Lombarda, su invito dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), ha deciso di aderire alle celebrazioni della Giornata illuminando di blu la Torre dell’Orologio di piazza Matteotti dalle 18 alle 21. Il Sindaco Daniele Bassi afferma: "Un gesto simbolico per ricordare le esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre passate e riflettere sull’impatto dei conflitti odierni sui civili di tutto il mondo, di cui la guerra in Ucraina ci offre un ultimo, drammatico, esempio".

Anche il Comune di Bagnacavallo ha deciso di aderire alle celebrazioni della Giornata illuminando di blu il porticato del Palazzo Comunale durante la serata.