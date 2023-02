Luci spente e occhi al cielo

Tante iniziative nel Faentino per ‘M’illumino di meno’, campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico promossa dalla trasmissione di Rai Radio 2, Caterpillar. A Faenza si spegne piazza del Popolo e alle 18.30 si esibisce il duo folk Emisuréla. Sempre in piazza, dalle 18.30 alle 21, il Gruppo astrofili, mette a disposizione telescopi per osservare il cielo. A Riolo l’invito è a spegnere le luci dalle 19 alle 20 e a postare sui social una foto romantica con l’hashtag #bacioalumedicandelariolo, taggando il Comune e Caterpillar.