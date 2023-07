Luciana Littizzetto incanta grandi e bambini al Bagno Polka di Marina Romea

Cordiale e disponibile. Così chi era presente descrive Luciana Litizzetto, ospite al Bagno Polka di Marina Romea. La comica ha incantato grandi e bambini parlando del suo ultimo libro “Io mi fido di te”, in cui descrive il legame speciale con i suoi figli adottivi Jordan e Vanessa. Ironica, intelligente e disponibilissima con i suoi ammiratori: questa è stata Luciana Littizzetto (in foto con Ale, Simo, Tommy e Save). Littizzetto è stata protagonista dell’appuntamento di giovedì del ’Ghe Pensi Mar’, organizzato da Bagno Polka e Ghe Pensi Mi, con il patrocinio del Comune di Ravenna. Oggi l’ultima giornata del festival si apre presto al mattino, con una

passeggiata tra mare e natura, in compagnia di Marco Maccarini, Simone Lunghi (l’Angelo dei Navigli insignito dell’Ambrogino d’oro e della Rosa Camuna) e di una guida della Cooperativa Atlantide. Una camminata che inizia e finisce al Polka. Al termine della camminata Maccarini, Lunghi e gli Angeli saliranno sul palco per un talk dedicato alla natura e al volontariato. Sarà invece all’ora dell’aperitivo l’incontro con Chiara Galeazzi, autrice e voce di Radio Deejay, che presenterà il suo libro “Poverina” (Blackie Edizioni). Sul palco toccherà poi al live dei Queen of Saba. Dalla musica di domani, a un tuffo negli anni ‘90, con i campioni d’Italia della Sampdoria: alcuni dei protagonisti di uno scudetto unico e irripetibile saliranno sul palco per raccontare “La Bella Stagione”, nel ricordo di Gianluca Vialli. Poi Fabio Celenza con uno spettacolo di stand-up comedy e Stefano Rapone

con una tappa del suo spettacolo. Chiuderà la giornata Bassi Maestro. Ingresso gratuito.