"L’Ue attraversa una crisi di crescita, non di decadenza"

L’Unione Europea sta affrontando una crisi dietro l’altra, che si inquadra però in una fase costante di crescita. Negli ultimi anni, ad esempio, è cresciuto il ruolo del Parlamento Europeo. Questa la sintesi dell’incontro di ieri alla sala Dantesca della Classense sul tema Il futuro dell’Unione Europea nel mondo della ‘Permacrisi’ promosso dal Centro Europe Direct della Romagna. Perché Permacrisi? Il termine significa ‘condizione di crisi permanente, caratterizzata dal susseguirsi e sovrapporsi di situazioni d’emergenza’. Nel nostro caso il Covid, la guerra in Ucraina, la crisi energetica. "Il susseguirsi di crisi non facilmente prevedibili – dice il sindaco de Pascale, aprendo la tavola rotonda – ci insegnano che i problemi diventano sempre più grandi quando i Paesi vogliono fare da soli, come se l’Unione Europea non esistesse". "Cosa si è smarrito in questi 30 anni? Il trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 apriva tante speranze per l’Unione Europea, oggi prevalgono le incognite": è il tema che il professor Michele Marchi, del Campus universitario ravennate, nelle vesti di moderatore pone ai due relatori della serata, il professor Piero Ignazi dell’Università di Bologna e Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna e dell’Abi. "La vita dell’Ue – è la tesi di Ignazi – è sempre stata tormentata. Il processo di unificazione è sempre stato uno ‘stop&go’, mai un percorso lineare". L’analisi di Patuelli è ancora più netta: "Siamo in cammino. L’Ue attraversa una crisi di crescita, non di decadenza". Il presidente si avvale di momenti storici, considerati decisivi. "La nascita degli Stati Uniti d’America, prima con poche adesioni per affrancarsi dall’occupazione di un Paese lontano, poi con una seconda guerra, 70 anni dopo. Perché l’Europa dovrebbe fare passi miracolosi verso l’unificazione quando altri Paesi hanno impiegato tanto?". Una citazione sull’attualità: "L’uscita della Gran Bretagna dall’Ue è nuociuta più a Londra che all’Europa". "L’incontro ci ha permesso di cogliere come l’Europa sia dentro di noi in ogni momento – ha sostenuto in chiusura l’assessore alle Politiche Europee Annagiulia Randi – con grandi problematiche trasversali. L’Europa siamo noi. Grazie ai relatori per averci dato delle prospettive per superare la crisi che ora affligge l’Ue".

lo. tazz.