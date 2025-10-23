’Lughino Allouino’, Halloween in Rocca

Anche quest’anno per la notte di Halloween del 31 ottobre il Comune di Lugo propone ’Lughino Allouino’, un programma di eventi ’paurosi’ per i più piccoli che accompagneranno la notte dei fantasmi e delle streghe nel centro di Lugo, concentrandosi all’interno della Rocca estense. L’evento, organizzato da Comune di Lugo, Ufficio Eventi, museo Baracca e biblioteca Trisi, prevede il primo appuntamento già nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre, alle 17 nelle ex Pescherie della Rocca. ’Aspettando Lughino Allouino’ propone un laboratorio di intaglio delle zucche con i volontari del centro sociale il Tondo, ad accesso libero fino ad esaurimento posti.

Venerdì 31 si partirà sempre alle 17 con il programma vero e proprio di Lughino Allouino, all’ingresso della Rocca, con i Saltafossum che fino alle 20 intoneranno ’Cunti et canti dalle terre dello prete Gianni’, tra musica, teatro di figura, giocoleria con il fuoco e interventi itineranti, trasportando grandi e piccini in un mondo di fantasia e avventura.

Fin dal pomeriggio si aggirerà in rocca anche il licantropo più piccolo della galassia (Danilo Conti) e sempre dalle 17 in sala Baracca sarà possibile giocare a ’La pentolaccia della veggente’, gioco di scrittura creativa. Le ex Pescherie ospiteranno invece, fino alle 19, il laboratorio di ceramica ’Argilla da paura’, a cura di Giochi D’arte. Dalle 17.30 alle 19.30 nel Giardino pensile andrà in scena il micro-spettacolo di Tanti Così Progetti ’La Debuttante’ di Leonora Carrington, con Antonella Piroli. Alla stessa ora, nella corte interna della Rocca partirà anche l’allestimento scenico di ’Nefastus e la sua defunta moglie Diafana’ della compagnia Le Cyclofa’ con Diego Brocani, che sarà replicato alle 19. Alle 18 (e fino alle 20.30) partirà il Grand Tour dentro la Rocca, con le visite guidate di Obtortocollo e gli automi di Fabio Pignatta. Sarà un’occasione speciale per addentrarsi nelle labirintiche sale segrete della rocca, insieme all’esploratore Agostino Codazzi (interpretato da Fabio Pignatta) e con l’accompagnamento musicale al violino nientemeno che di Gioacchino Rossini (interpretato da Rodolfo Santandrea). Le stanze saranno abitate da personaggi meccanici e pupazzi.

Alle 18.15 nella corte interna della Rocca irromperanno i burattini della compagnia Teatro del Drago, con il ’Il Grande Trionfo di Fagiolino’, un’avventura comica e stregata tra maghi, fattucchiere e diavoli. Lo spettacolo finale di Lughino Allouino 2025 andrà in scena sempre nella corte interna della Rocca alle 20.30. Si tratta de ’Il Segreto di Barbablù’, a cura di Teatro Perdavvero: una performance di teatro d’attore, musica dal vivo, teatro d’ombre e body percussion. Per tutta la serata, subito fuori dalla Rocca saranno presenti diversi punti ristoro e il Food truck di ’A la mi manira’, con primi piatti e piadine. Tutti gli eventi in programma sono gratuiti e ad accesso libero fino a esaurimento posti.