Lugo, 196 nuovi cittadini: "Tante le iniziative"

Sono 196 le persone residenti a Lugo che nel corso del 2024 hanno preso la cittadinanza italiana, nuovi cittadini che entrano così a far parte ‘ufficialmente’ del tessuto della comunità in cui risiedono. La delega ai ‘nuovi cittadini’ è in capo all’assessora Federica Lolli che, con i suoi 25 anni, è la più giovane della giunta guidata dalla sindaca Elena Zannoni. "In questi mesi abbiamo incontrato varie realtà – spiega Lolli – per poter arrivare alla costituzione della consulta dei nuovi cittadini, come da programma di mandato. Ci siamo confrontati e siamo andati a conoscere le città a noi vicine che si sono già dotate della consulta, in particolare Faenza e Cotignola. Nel contempo abbiamo incontrato anche le associazioni che si sono costituite in città, come il ‘Centro di cultura e studi islamici’ o ‘Vatra Shqiptare’ che fa capo alla comunità albanase". Anche se il processo di costituzione della consulta non è giunto ancora a termine, la giunta si è insediata otto mesi fa, le iniziative che si sono svolte nel corso del 2024 sono andate nella direzione di cercare di "venire incontro alle esigenze portate dalle comunità e anche dai territori".

In particolare l’assessora ha voluto sottolineare come nella frazione di Voltata "la presidente della Consulta, Valeria Monti, ha evidenziato l’esigenza di allestire un corso di italiano data la presenza di tanti braccianti stranieri e, grazie alla collaborazione del professor Ugo D’Orazi, dirigente scolastico del Centro Provinciale per l’Istruzione per gli Adulti, si è potuto fare con oltre 30 persone crhe vi hanno preso parte". Ai corsi di italiano, che sono il primo mattone, per cercare di integrare al meglio all’interno della comunità cittadina le persone che arrivano sul territorio, si sono anche affiancati corsi di altre lingue.

"Il dottor Kareem Kolawolw Oshoala, presidente del Centro di cultura islamica – illustra Lolli – ci ha portato l’esigenza di poter realizzare un corso di arabo per i più giovani. Sono i figli, nati in Italia, che, come ci diceva Oshola, non riescono più a comunicare con i nonni perché parlano solo italiano. Una cosa simile abbiamo iniziato a impostarla anche con la comunità albanese, ma in questo caso siamo proprio all’inizio". Per i corsi di arabo, invece, le insegnanti sono già state selezionate e i corsi attivati presso il Cpia. "In biblioteca stiamo portando avanti il progetto Mamma Lingua - spiega l’assessora - con letture ad alta voce di fiabe. Abbiamo trovato e formato lettrici madrelingua dando così la possibilità di leggere nella loro lingua natia. È un motivo di orgoglio per i bambini, ma anche di scoperta di altri suoni per chi non la conosce. Cerchiamo sempre lettori in tutte le lingue del mondo". Nel mese di marzo o aprile si sta organizzando una cena multiculturale "coinvolgendo le donne delle varie comunità, che porteranno piatti tipici della propria tradizione - conclude l’assessora Lolli -. Per creare un momento di scambio che porti alla creazione di reti solide fra noi.

Matteo Bondi