Lugo a tutto Vintage tra balli e vestiti colorati

Dopo l’inaugurazione di ieri della mostra ‘The show must go on. La camera delle meraviglie, il circo e la magia’ alle Pescherie della Rocca, Lugo questo weekend entra in pieno nel clima del Vintage Festival. I cimeli e tutti gli oggetti più strani legati al mondo circense, accumulati dal Mago Jabba, al secolo Piero Ustignani, in oltre 40 anni di carriera, potranno essere ammirati dalle 10 alle 20 di oggi e dalle 10 alle 19 di domani e fino al 22 ottobre dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e alle 16.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 18.30.

La particolarità del Vintage Festival in questa nuova edizione non sarà connessa soltanto alla curiosità, particolarità che appartiene a tutto il mondo dei collezionisti e degli amanti del second hand, ma anche al ballo. Boogie woogie e shim sham monopolizzeranno i pomeriggi di oggi e domani, per offrire nuove risorse, raccolte attraverso le donazioni di chi parteciperà, al sostegno agli alluvionati del territorio. "Piazza Mazzini diventerà lo snodo della cultura musicale e del ballo anni Cinquanta con i concerti dei Black Ball Boogie e i The Cadillac – racconta Sara Vicanovic, produttrice dell’evento –. Ci saranno anche workshop e stage di ballo aperti a tutti e l’intero ricavato verrà destinato alle famiglie più colpite dall’alluvione". I corsi di ballo saranno condotti da Claudia Francesconi, curatrice dell’evento insieme a Matteo Penazzi di Lugo Music Festival che guiderà, alle 15 di entrambe le giornate, anche il workshop dedicato allo shim sham, ballo individuale che si pratica collettivamente. Le lezioni di boogie woogie seguiranno alle 16. Oggi, poi è in programma il djset con Dj Serjei e il live con il piano impazzito dei Black Ball Boogie; domani, invece, alle lezioni si affiancherà il concerto dei The Cadillac. L’evento gratuito e a offerta libera ha lo scopo di raccogliere fondi per l’associazione ‘I Ragazzi di Via Angiolina’, che da maggio scorso si fa carico di provvedere ai bisogni della collettività in difficoltà nei territori alluvionati della Romagna. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Le iscrizioni per il workshop di shim sham sono aperte sul sito internet www.vintageperungiorno.it. Info workshop e stage: letswingdance@gmail.com. Info evento: info@lugomusicfestival.com.

Monia Savioli