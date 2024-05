Lugo, alla Rocca la mostra ’Viaggio in Italia’

È stata inaugurata ieri, nel cortile della Rocca Estense di Lugo, la mostra ’Viaggio in Italia. Itinerari di architettura contemporanea’. Un viaggio da nord a sud della penisola, nei 19 territori che ospitano progetti concepiti da giovani architetti del Belpaese. Tra i progetti compaiono un padiglione agricolo, un’aula liturgica, una galleria d’arte contemporanea, una cascina riconvertita in spazio per l’ospitalità, una casa funeraria, così come un padiglione deputato a mostre temporanee e conferenze sul tema della memoria del paesaggio minerario. Biblioteche, luoghi di lavoro per artisti, residenze, scuole. Il progetto è promosso da ProViaggi Architettura, con il patrocinio del Comune di Lugo, del Consiglio nazionale, della federazione regionale e dell’Ordine provinciale degli architetti. "La mostra rappresenta uno spaccato significativo del lavoro di una nuova generazione di architetti: professionisti che conducono la loro ricerca attraverso l’accademia e il cantiere, passando per i concorsi di architettura come via preferenziale verso la qualità del progetto" ha detto Roberto Bosi, curatore insieme a Mattia Pavarotti.