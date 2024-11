Lugo, arresti e denunce nell'ultimo weekend

Lugo (Ravenna), 11 novembre 2024 – Sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori ed al controllo alla circolazione stradale, i servizi straordinari di controllo messi in campo lo scorso fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Lugo.

Ben 81 le pattuglie impiegate, di cui 63 in servizio presso le stazioni carabinieri e 16 del pronto intervento del nucleo operativo e radiomobile di Lugo, supportati da militari in abiti ‘civili’.

Nel corso dell’attività i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno sorpreso un uomo che, nonostante fosse privo di patente, si era comunque messo al volante di un’auto, peraltro anche sotto l’influenza di alcool e degli stupefacenti. La sua condotta di guida non è sfuggita al controllo della pattuglia che, in una via centrale di Lugo, lo ha fermato. Sottoposto all’alcoltest è risultato positivo: l’uomo rischia un’ammenda sino a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, essendo risultato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1.5 g/l.

Nell’occasione i militari hanno anche effettuato un controllo con test salivari di ultima generazione, per verificare anche l’assunzione di sostanze stupefacenti. Controllo che ha dato esito positivo con il conducente che, essendosi rifiutato di eseguire il successivo accertamento specifico presso una struttura sanitaria, è stato comunque denunciato, prevedendosi una pena più severa. Rischia infatti un’ammenda sino a 6mila euro e l'arresto da sei mesi ad un anno.

I Carabinieri della stazione di Bagnacavallo e della stazione di Sant’Agata sul Santerno, invece, su disposizione dell’ufficio di sorveglianza di Bologna, hanno accompagnato in carcere due uomini i quali, sottoposti alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, avevano violato le prescrizioni loro imposte.

Nel complesso durante i servizi, lungo le arterie principali del territorio lughese, sono stati predisposti 105 posti di controllo che hanno consentito di identificare 247 persone e 171 veicoli. I controlli straordinari proseguiranno nelle prossime settimane, anche in vista delle festività, soprattutto in orario serale/notturno in tutte le zone cittadine, nei pressi degli istituti scolastici, parchi pubblici e zone industriali e commerciali.