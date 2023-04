Lugo, bagni pubblici fuori servizio "Dal 2014 chiediamo interventi"

A Lugo si torna a parlare di bagni pubblici, in questo caso, chiusi. I servizi igienici posizionati sul lato esterno del Pavaglione, a disposizione della città e anche dei clienti di molti dei locali presenti sotto al quatriportico, da giorni non sono più accessibili perchè ufficilamente ‘fuori servizio’ nonostante la presenza in città del luna park e quindi di molta più gente, famiglie e adolescenti interessati alle giostre.

"Ne stiamo parlando dal 2014, da quando la consulta di Lugo Centro si è insediata – commenta la consigliera Anna Baraldi. –. Tutte le volte o quasi, durante le riunioni, viene evidenziato il problema dei bagni pubblici le cui condizioni sono pressochè indecorose. Abbiamo chiesto interventi, una diversa organizzazione, la definizione di un progetto che potesse migliorare quella situazione e, invece, nulla. Dal 2014 non succede assolutamente niente". Le sollecitazioni indirizzate all’amministrazione non appartengono soltanto alla consulta. Spesso, a intervenire per richiedere delle possibili soluzioni, sono state le forze politiche di minoranza.

"Ora che ci sono le giostre del Luna Park la città richiama più gente e noi – continua Baraldi – ci presentiamo così. L’amministrazione pensa alle grandi opere, alcune delle quali forse non vedranno neppure la luce, quando non è neppure capace di occuparsi della pulizia e della decenza dei bagni al punto da chiuderli, piuttosto che proporli nel solito stato. E dire che, anni fa, l’assessore competente si era reso addirittura disponibile a studiare la possibilità di creare un bagno, a pagamento, riservato alle persone con disabilità. Nulla di tutto questo ha avuto un riscontro, neppure l’ipotetica cartellonistica da affiggere nel Pavaglione per invitare i proprietari dei cani ad accedere ai portici muniti di guinzaglio corto per evitare le deiezioni accanto alle colonne. A tal proposito – sottolinea Baraldi– la campagna di sensibilizzazione lanciata a marzo e terminata il 15 aprile scorso, al fine di invitare i proprietari a prestare più attenzione ai loro animali, fondamentalmente non ha prodotto alcun effetto. Tutto è tornato esattamente come prima, ammesso che qualcosa fosse cambiato nel frattempo. Quindi, mi chiedo, cosa abbiamo risolto? E, soprattutto – conclude – per quanti anni ancora dobbiamo insistere affinchè la situazione dei bagni pubblici venga risolta?".

Monia Savioli