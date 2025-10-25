Lugo: chiudono per lavori i passaggi a livello di Zagonara e via Piano Caricatore

Per consentire l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza dei binari ferroviari della linea Castel Bolognese-Ravenna, Rete Ferroviaria Italiana comunica che il passaggio a livello di Zagonara sarà chiuso al traffico dalle 23 di lunedì 27 ottobre alle 15 di mercoledì 29. In questo arco temporale, verranno sospesi i lavori al ponticello sullo scolo Canaletta di Zagonara, partiti a metà ottobre, in modo che l’abitato di Zagonara sia accessibile da via Canaletta, oltre che dalla più stretta via Canale Superiore Sinistra. "Riaprendo temporaneamente la via Canaletta – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori -, renderemo pienamente accessibile Zagonara da quel lato nel momento della chiusura dei binari. È necessario riaprire alla circolazione per queste due giornate per tutelare la sicurezza dei cittadini in caso di emergenze sanitarie, stradali o di altro genere. Inoltre, la chiusura arriva nei giorni che precedono la Commemorazione dei defunti, quindi il cimitero di Zagonara è particolarmente frequentato in quel periodo e la via Canale Superiore Sinistra è dedicata al solo traffico locale". I lavori lungo la linea Castel Bolognese-Ravenna interesseranno anche il passaggio a livello di via Piano Caricatore a Lugo, che sarà chiuso dalle 23 di giovedì 30 ottobre alle 15 di venerdì 7 novembre. La chiusura di questo passaggio a livello avrà un impatto temporaneo sulla viabilità circostante. In quelle giornate non sarà possibile transitare su via Piano Caricatore nell’area interessata dai binari. I cittadini residenti tra il passaggio livello e la via Piave saranno autorizzati ad accedere alle proprie abitazioni.

l.s.