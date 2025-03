Lugo, corso gratuito per baby sitter

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con il Centro di formazione Aeca Sacro cuore di Lugo, ha esteso fino a venerdì 21 marzo i termini per iscriversi al nuovo corso di formazione e qualificazione finalizzato a fornire le conoscenze di base per lo svolgimento dell’attività di baby sitter. Partecipare al corso consentirà di essere inseriti all’interno di un elenco dal quale le famiglie potranno attingere. Ogni percorso formativo dura 60 ore, di cui 30 di formazione teorica e 30 di pratica. Le lezioni teoriche si svolgeranno a marzo e aprile nella sede Aeca - Sacro cuore di Lugo, in corso Garibaldi 65. La partecipazione al corso è gratuita, mentre l’ammissione avviene tramite colloquio. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 marzo. La candidatura potrà essere effettuata esclusivamente online. Tutte le informazioni e il portale per iscriversi sono disponibili al link www.labassaromagna.it/Novita/Comunicati-stampa/A-Lugo-un-nuovo-corso-gratuito-per-baby-sitter. Il Centro per le famiglie offre un servizio di consulenza da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 (telefono 0545 38397, o 366 6156306, mail centrofamiglie@unione.labassaromagna.it).