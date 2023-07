Lugo, Davide Ranalli chiede al Commissario Figliuolo di accelerare interventi in seguito all'alluvione

LUGO (Faenza)

Davide Ranalli, sindaco di Lugo, che cosa chiede al commissario Figliuolo? Qual è la priorità per il territorio lughese?

"Va accelerata la messa in sicurezza del fiume Santerno nel tratto fra le località di Cà di Lugo e San Lorenzo, dove si è verificata la rottura che ha messo in ginocchio la cittadina di Sant’Agata sul Santerno. Il cantiere tuttora in corso è ben gestito da parte della Regione e della Protezione civile, ma vorremmo che si potessero accelerare le tempistiche, per non farci trovare impreparati al nuovo avvio della stagione piovosa".

I danni subìti a causa dell’alluvione da cittadini e imprese sono ingenti.

"Auspichiamo che il generale sia messo nelle condizioni di poter ottenere le risorse necessarie per ripristinare i danni subìti dalle persone e dalle imprese. Come Unione dei Comuni della Bassa Romagna, abbiamo fatto un primo passo in questo senso, impiegando risorse nostre. Ora però attendiamo una risposta forte da parte del governo".

La viabilità del territorio è stata gravemente compromessa.

"Abbiamo segnalato gli interventi di ripristino della rete viaria più urgenti alla Regione, e attraverso quest’ultima al governo. Anche su questo fronte c’è bisogno di rapidità".

Monia Savioli